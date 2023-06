Panasonic OLED MZ2000, MZ1500 e MZ800 annunciati per l'Italia, ecco le caratteristiche

All'interno della nuova lineup 2023 dei TV Panasonic spiccano, in particolare, i nuovi modelli OLED che si identificano come MZ2000, MZ1500 e MZ800, dotati di notevoli caratteristiche tecniche e in grado di offrire diverse scelte per utenti differenti.

La serie TV OLED MZ800 è in arrivo nel mese di giugno, mentre le serie TV OLED MZ2000 e MZ1500 sono in arrivo a partire dal mese di settembre 2023, mentre rimaniamo in attesa di conoscere i prezzi precisi per quanto riguarda il mercato italiano.

Le caratteristiche generiche di queste TV presentano dei notevoli passi avanti, come riportato anche nella news sui modelli Panasonic del 2023, sia sul fronte multimediale che in quello specifico del gaming. Oltre alle varie modalità di visione cinematografica, tra le quali la "Filmmaker Mode", Panasonic presenta anche la nuova modalità "True Game" che adotta una serie di regolazioni specifiche per i videogiochi.

Presentato per la prima volta in occasione del CES, il TV MZ2000 rappresenta il modello OLED di punta di Panasonic per il 2023, ed è disponibile nei formati da 55, 65 e 77 pollici. Si tratta di TV dotati di un pannello all'avanguardia con Micro Lens Array e un sistema di gestione del calore multistrato su misura, in grado di offrire una notevole luminosità.

L'OLED MZ1500 è un TV 4K molto vicino al modello superiore, disponibile nei tagli 48, 55 e 65 pollici.

Panasonic OLED MZ1500

Presenta un pannello Master OLED PRO con processore HCX Pro AI, in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale per processare l'immagine. Presente il supporto per Dolby Vision IQ2 e HDR10+ Adaptive, oltre alle tecnologie VRR e AMD Freesync Premium per il gaming, attraverso HDMI 2.1 e refresh fino a 120 Hz.

La linea OLED MZ800 presenta TV 4K con tagli anche più piccoli ed economici: i modelli sono disponibili in 42, 48, 55 e 65 pollici, dotati di 4K Color Engine Pro e supporto per HDR come Dolby Vision, HDR10+ e HLG Photo. Anche qui troviamo modalità di visione come la Filmmaker Mode per i contenuti cinematografici e la modalità Game che imposta il display per accogliere al meglio l'uso dei videogiochi.