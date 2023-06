F1 23, la recensione del videogioco ufficiale della Formula 1 firmato da Codemasters

F1 23 continua quindi a percorrere l'arduo percorso definito già da qualche anno, nel quale punta a raggiungere un equilibrio ottimale tra sport e spettacolo, tra simulazione e guida arcade, tra sfida e divertimento. Realizzare un gioco "per tutti" richiede tanto impegno e capacità di organizzare bene i vari elementi con le giuste opzioni e bilanciamento per non deludere nessuno. I ragazzi di Codemasters saranno riusciti ad innovare ulteriormente la loro serie di punta, portandoci nuovamente nel circus della Formula 1? Scopritelo nella nostra recensione di F1 23 !

Questa piccola introduzione è assolutamente necessaria per definire il contesto nel quale gli sviluppatori di Codemasters hanno dovuto realizzare F1 23. Il nuovo capitolo della loro lunghissima serie di videogiochi ufficiali dedicati al mondo della Formula 1 debutterà il 16 giugno 2023 su tutte le moderne piattaforme da gioco. Proprio come nella sua controparte reale, anche la Formula 1 videoludica ha dovuto rinnovarsi e modernizzarsi. In tal senso è stata introdotta una modalità con forte enfasi sulla narrativa, chiamata Braking Point, che ritorna per la sua seconda stagione. Oltre ad essa troveremo nuove attività da svolgere nel paddock, una serie di sfide ed eventi nella modalità F1 World, la possibilità di guidare lussuose supercar e tante opzioni di accessibilità per i giocatori novizi.

Staccate, sorpassi al limite, duelli ruota a ruota e le pole position al millesimo di secondo sono il pane quotidiano della Formula 1. Lo show sulla pista è sempre stato il fiore all'occhiello della categoria regina del motorsport. Gli appassionati però non si accontentano di seguire i weekend di gara e muoiono dalla voglia di scoprire di più sulla vita all'interno del paddock. La Formula 1, infatti, non è uno sport così immediato, ma è un insieme di regolamenti, sviluppi tecnici, preparazione dei piloti, strategie, stili di guida, gestione delle gomme, influenze politiche, rivalità storiche e chi più ne ha più ne metta. Più ci si addentra in questo mondo, più si riesce ad apprezzare lo svolgimento di un campionato del mondo e l'azione in pista.

Braking Point

Un fotogramma delle scene d'intermezzo di Braking Point di F1 23, realizzate in computer grafica

Le vicende narrate nella prima stagione di Braking Point, che debuttava in F1 2021, proseguono in questo nuovo titolo della serie firmata Codemasters. La carriera dei piloti Aiden Jackson, Devon Butler e Casper Ackermann continuerà quindi con numerosi colpi di scena, stravolgimenti di trama e l'introduzione di nuove figure ben caratterizzate. Come abbiamo potuto scoprire già dai primi trailer, è presente anche un personaggio femminile, un vero e proprio talento alla guida, capace di attirare le attenzioni dei team di Formula 1. Vi abbiamo già raccontato cos'è e come nasce Braking Point, quando abbiamo provato i primi capitoli di questa modalità narrativa. Ora che abbiamo completato l'intera sezione possiamo dare un giudizio più completo sul lavoro svolto dagli sviluppatori.

Partiamo subito dicendo che la storia ha catturato il nostro interesse per diversi spunti originali, pur restando nei limiti di una trama appartenente ad uno sport come la Formula 1. Inizialmente rivivremo i fatti accaduti in F1 2021, in modo che ognuno possa godersi questa seconda stagione di Braking Point pur non avendo giocato i capitoli precedenti. Successivamente andremo a scoprire la storia dei vari personaggi, ognuno con il proprio background, obiettivi da raggiungere, talento da dimostrare e debolezze da nascondere. Il bello di questa seconda stagione di Braking Point è il fatto di poter proseguire con la trama principale vestendo i panni di diversi protagonisti. In questo modo avremo la possibilità di comprendere meglio le loro scelte e le loro azioni, permettendoci di simpatizzare non soltanto con il vecchio protagonista, ma anche con gli altri piloti e le figure che lo circondano nel paddock.

In Braking Point 2 vestiremo i panni di diversi personaggi con differenti ruoli all'interno della scuderia

I fatti narrati si susseguono con un buon ritmo attraverso due stagioni di Formula 1 e Formula 2, dove correremo principalmente per il team fittizio Konnersport Racing Team. Le vicende ci hanno appassionato al punto da aver completato questa modalità tutta d'un fiato, così da scoprire le sorti dei protagonisti, fortemente legate al successo della loro scuderia e dello sponsor principale, con un po' di "family drama" per enfatizzare il tutto. Abbiamo terminato la storia in circa 8 ore, che ci sono sembrate davvero sufficienti per non annacquare inutilmente la trama e rendere le sfide presenti troppo ripetitive. La conclusione non è stata proprio eccezionale, dato che ha lasciato aperte le porte per un futuro capitolo, ma il viaggio si è fatto decisamente apprezzare.

Lei è Callie, una dei protagonisti della seconda stagione di Braking Point in F1 23

Non vogliamo dilungarci oltre sulla narrativa di Braking Point per non rovinarvi la storia. Vista la sua durata comunque contenuta, paragonabile ad una stagione della serie TV Netfilx Drive to Survive alla quale si ispira, vi consigliamo di viverla in prima persona, soprattutto se amate questo genere di contenuti con maggiore enfasi sulle vicende nel paddock e i personaggi che lo popolano.

Oltre alle scene d'intermezzo, realizzate con molta cura in computer grafica e arricchite con la voce dei commentatori italiani come Carlo Vanzini e Davide Valsecchi, c'è poi chiaramente la parte legata al gameplay. Le sfide in pista, seppur siano leggermente ripetitive, ci hanno gettato subito nel vivo dell'azione per completare uno o più obiettivi prefissati dalla scuderia. Affrontare situazioni di gara diverse, senza la necessità di preparare nel dettaglio un singolo weekend è sicuramente molto divertente e facilmente accessibile. Purtroppo le sole tre difficoltà presenti non riescono ad offrire un bilanciamento adeguato per i diversi livelli di abilità alla guida. Noi ad esempio abbiamo trovato la modalità Difficile piuttosto appagante. Chi però non riesce a correre a questo livello, ma si trova leggermente più in basso, dovrà abbassare la difficoltà, trovandosi probabilmente in una situazione dove dominerà sugli avversari per il grande distacco che c'è tra le due impostazioni.

Un altro frammento di Braking Point di F1 23

La modalità Braking Point è stata condita con delle sezioni di gameplay d'intermezzo ed appositi menu che si intervallano tra un capitolo ed il successivo. Questa parti non ci hanno convinto affatto, risultando dei semplici riempitivi che influiscono poco o niente sul proseguo della trama e non forniscono informazioni aggiuntive particolarmente interessanti. In generale, lo svolgimento della storia non è influenzato dal risultato delle nostre azioni, che siano esse delle risposte alla stampa o i risultati in pista. Di conseguenza potremo trovarci ad aver dominato un Gran Premio, ma nelle interviste o nei filmati di fine gara la cosa potrebbe essere del tutto ignorata.