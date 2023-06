Panasonic propone le nuove linee di TV OLED e LED con funzioni gaming e cinema

Panasonic ha annunciato la sua gamma di televisori. Parliamo di una serie di TV OLED e di una serie di TV LED pensati per il 2023, con funzioni che migliorano la visione di film/serie e le sessioni di gioco.

"L'home entertainment si sta evolvendo e la nostra nuova gamma dimostra perché Panasonic resta la scelta privilegiata di consumatori e professionisti in tutto il mondo. Grazie agli anni di esperienza tecnica e al know how di progettazione che abbiamo accumulato, siamo lieti di presentare una gamma di TV progettati per inserirsi in modo impeccabile in qualsiasi casa, trasformando ogni film, gioco, serie TV o evento sportivo in un vero e proprio spettacolo con audio immersivo e una qualità delle immagini senza eguali." Paul Darch, Direttore Panasonic Consumer Europe.

I modelli presentati sono:

MZ2000 - OLED (55, 65 e 77 pollici) con Micro Lens Array e sistema di gestione del calore multistrato

MZ1500 4K - OLED PRO (48, 55 e 65 pollici) con soundbar integrata e design premium

MZ800 4K Ultra HD - OLED (42, 48, 55 e 65 pollici) con tecnologia Mini LED con local dimming

MX940 4K Ultra HD - LED (43 pollici) pensato per un'esperienza equilibrata e versatile

MX950 4K Ultra HD - LED (55 e 65 pollici) pensato per un'esperienza equilibrata e versatile

MX800 4K Ultra HD - LED (43, 50, 55, 65 e 85 pollici) con esperienza utente ottimizzata di Fire OS

MX710 e MX700 4K Ultra HD - LED (43, 50, 55 e 65 pollici) con funzionalità smart intelligenti di Google TV4 per lo streaming di contenuti televisivi, sportivi e di gaming

La serie TV OLED MZ800 e la serie LED MX710/700 sono in arrivo nel mese di giugno. Le serie TV OLED MZ2000 e MZ1500 sono in arrivo a partire dal mese di settembre. Le serie LED MX950/940 e MX800 (ottobre) saranno disponibili a partire da ottobre.

MX950

Panasonic ha anche annunciato di essere TV partner ufficiale di Diablo IV a livello EMEA. "Non riesco a pensare a molte cose in cui il bilanciamento dei colori sia più importante che in Diablo IV. Abbiamo una tavolozza di colori molto sottile. Creare qualcosa che sembri un vecchio capolavoro richiede la capacità di ritrarre questo mondo in modo molto sfumato", ha dichiarato John Mueller, Art Director di Diablo IV.

I televisori propongono inoltre una serie di funzioni dedicate al cinema e al gaming, come la nuova modalità Filmmaker ottimizzata, True Game5, Tone Mapping, modalità True Game, software di calibrazione del colore Calman di Portrait Displays. Supporta le funzionalità chiave HDMI 2.1 come 4K a 120 Hz, latenza e l'input lag ultra bassi, VRR e tecnologia AMD FreeSync Premium, Dolby Vision con Game Mode Extreme6. Inoltre, i TV OLED Panasonic con HXC PRO AI supportano anche Nvidia G-SYNC.