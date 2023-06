Mass Effect: BioWare svela una statua del cadavere di Shepard, i fan criticano e il team si scusa

BioWare ha recentemente proposto una nuova linea di action figure basate su Mass Effect, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Uno dei primi prodotti proposti rappresenta infatti il personaggio principale, Shepard, in versione cadavere. I fan l'hanno però trovato di cattivo gusto e BioWare ha deciso di scusarsi e di bloccare temporaneamente la messa in circolo degli oggetti collezionabili.

Come potete vedere nel tweet poco sotto, l'action figure di Shepard non mostra letteralmente il corpo di Sherpard, in quanto indossa la tuta. A livello visivo non è nulla di disturbante, ma chiaramente proporre un oggetto da collezione che rappresenta un cadavere che fluttua nello spazio può non piacere.

Questa versione del personaggio proviene dall'inizio di Mass Effect 2 e, pur essendo un momento iconico, ha valore in quanto successivamente Shepard torna in vita. Inoltre, questa statua è dedicata alla versione femminile di Shepard, ma non ne esiste una maschile: altro fattore che ha fatto storcere il naso ai giocatori.

BioWare si è quindi scusata e ha scritto: "Oggi abbiamo annunciato la vendita della nostra ultima statua di Shepard di Mass Effect. Questa statua doveva far parte di una serie, per commemorare alcuni dei momenti chiave e più emozionanti della serie. Il modo in cui l'abbiamo annunciata non ha trasmesso correttamente questo concetto, né ha dato a questo momento della serie il credito che merita. Di conseguenza, sospenderemo le vendite della statua fino a quando non potremo condividere con voi il progetto nella sua totalità."

"Se siete riusciti ad assicurarvi un preordine per questo prodotto, purtroppo dovremo annullarlo fino al lancio vero e proprio. Il negozio rimborserà automaticamente la vostra carta"

Voi che ne pensate?