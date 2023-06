Redfall, prima grossa patch 1.1 disponibile: tante migliorie ma ancora niente 60 fps

Arkane Austin ha pubblicato nelle ore scorse l'update v1.1 per Redfall, che si presenta come la prima patch maggiore per lo sparatutto vampiresco, con numerosi problemi risolti e miglioramenti vari, ma manca ancora la modalità performance a 60 fps.

L'aggiornamento porta miglioramenti a gameplay, sistema di combattimento, intelligenza artificiale, ambientazioni, stabilità, multiplayer e altro, oltre a correggere vari bug. Tuttavia, per l'arrivo dei 60 frame al secondo, che dovrebbero comunque arrivare in seguito, c'è ancora da aspettare, a quanto pare.

Potete trovare le note ufficiali della patch a questo indirizzo con dentro tutti i dettagli del caso. In base a quanto riferito da Arkane, in base anche ai feedback sono stati corretti diversi aspetti tra i quali principalmente:

Reattività dei nemici controllati dall'IA

Frequenza degli incontri con i nemici

Efficacia in combattimento dei vampiri

Miglioramenti alla fedeltà visiva

In termini di gioco in generale, sono tante le correzioni effettuate in termini di dislocazione e comportamento dei nemici, interazione con gli scenari e movimento dei personaggi in associazione all'uso delle abilità speciali e altro. Vari aggiustamenti sono stati applicati all'intelligenza artificiale, elemento che presentava diversi problemi al momento del lancio di Redfall e che dovrebbe essere migliorato in maniera sostanziale.

Per il resto, diversi miglioramenti sono stati applicati anche per quanto riguarda prestazioni e stabilità del gioco, con la strada che dovrebbe ora essere spianata anche per un incremento delle performance, in attesa di ulteriori informazioni.