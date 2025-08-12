Trump proroga di 90 giorni la scadenza sui dazi contro la Cina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che estende di altri 90 giorni la sospensione dei dazi più alti sulle importazioni cinesi, scongiurando il loro ripristino previsto per martedì. La decisione è arrivata poche ore prima della scadenza e segue i colloqui tra le delegazioni commerciali di Washington e Pechino, svoltisi a Stoccolma a fine luglio.

Un rinvio atteso dopo le trattative di luglio Se la proroga non fosse stata approvata, le tariffe statunitensi sui beni cinesi sarebbero tornate ai livelli di aprile, quando la guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali aveva raggiunto il punto più alto: dazi USA al 145% e contromisure cinesi al 125% sulle esportazioni americane. L'accordo raggiunto a maggio a Ginevra aveva portato a una significativa riduzione, con le tariffe statunitensi scese al 30% e quelle cinesi al 10%. Parte della produzione di PS5 è stata trasferita fuori dalla Cina per limitare l'impatto dei dazi degli USA La mossa di Trump conferma un approccio altalenante in materia di dazi, caratterizzato da annunci di forti aumenti seguiti da sospensioni o modifiche repentine. Questa imprevedibilità ha reso complessa la pianificazione per molte aziende, costrette ad adattarsi a una politica commerciale in continuo mutamento.