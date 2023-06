Marvel's Spider-Man 2 classificato dall'ESRB: confermati i temi del gioco e gli acquisti in-game

L'ESRB - ovvero l'ente di classificazione americano simile al nostro PEGI - ha classificato Marvel's Spider-Man 2 per PS5 e ha indicato che il gioco sarà "T for Teen". Vediamo tutti i dettagli condivisi dal sito USA.

Prima di tutto, precisiamo che T for Teen è la classificazione che tutti si aspettavano, visto che anche i precedenti giochi erano T for Teen. In Marvel's Spider-Man 2 possiamo aspettarci una storia più "oscura", con un Peter Parker che viene contaminato dal simbionte e diventa così più aggressivo. Questo però non significa che diventerà un gioco particolarmente violento e "maturo".

Per il resto, Marvel's Spider-Man 2 includerà "sangue, riferimenti a droghe, linguaggio volgare e violenza". Sono tutti elementi già presenti nei precedenti capitoli. Viene indica anche che ci sarà la presenza di oggetti acquistabili in-game, probabilmente i costumi di Peter e Miles.

La descrizione di Marvel's Spider-Man 2 condivisa dall'ESRB recita come segue: "È un gioco d'azione in cui i giocatori assumono i ruoli di Peter Parker e Miles Morales/Spider-Men nel tentativo di salvare New York da una nuova minaccia. Da una prospettiva in terza persona, i giocatori combattono il crimine, si muovono tra gli edifici e ingaggiano combattimenti in stile mischia con i nemici. Durante i combattimenti i personaggi si colpiscono principalmente con pugni, calci e lanci; i personaggi più importanti possono usare attacchi speciali basati su simbionti ed elettricità contro i nemici. Alcuni nemici usano pistole e/o mitragliatrici durante i combattimenti; i colpi di pistola a volte provocano piccoli schizzi di sangue. I filmati mostrano altri casi di violenza/sangue: un personaggio soffocato a morte; un cadavere girato; gocce di sangue su una foglia. In alcune missioni contro il crimine, i personaggi possono essere visti scambiare droghe senza nome per armi; pacchetti di droga possono essere visti nel bagagliaio di un'auto. Nel gioco compaiono le parole "prick" [ndr, coglione] e "ass" [ndr, stronzo]."

In linea di massima, l'ESRB non svela nulla di sorprendente. Vi ricordiamo che la data di uscita su PS5 è stata annunciata al Summer Game Fest 2023.