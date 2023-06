Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

Hogwarts Legacy è il gioco di ruolo d'azione ambientato nel mondo di Harry Potter. Ci mette nei panni di un personaggio originale che inizia la propria carriera scolastica a Hogwarts dal quinto anno. La particolarità del nostro personaggio è legata al fatto che è in grado di vedere e usare una magia antica attorno alla quale ruota tutta la storia dell'avventura, basata su una ribellione goblin e la storia di Hogwarts.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Hogwarts Legacy per PS4 e Xbox One . Lo sconto segnalato è di 12€ circa, ovvero del 32%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Prezzo Bomba. Nel caso della versione PS4 potete acquistare anche una versione spedita da Amazon, a un paio di euro un più.

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una copia PS4 e Xbox One di Hogwarts Legacy. Vediamo il prezzo ora disponibile.

Grazie per esserti registrato!

Segnalazione Errore

Offerte Amazon: Hogwarts Legacy per PS4 e Xbox One in sconto