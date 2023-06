Alan Wake 2 tende più al survival horror e avrà inserti live action, dice Sam Lake

In occasione del Tribeca Festival a New York si è tenuto un interessante incontro con Sam Lake di Remedy e Mike Flanagan, creatore della serie TV Midnight Mass, dal quale sono emersi alcuni dettagli su Alan Wake 2, come il fatto che sia maggiormente tendente al survival horror e che avrà alcuni inserti live action, girati con attori in carne e ossa.

Da tale particolare incontro abbiamo peraltro scoperto che Mike Flanagan è un fan dei giochi Remedy e che i due vorrebbero collaborare per qualche progetto, cosa che apre una serie di prospettive molto interessanti, ma il panel ha parlato in particolare anche di Alan Wake 2, svelando alcuni dettagli sul gioco in arrivo.

Sam Lake ha spiegato che il gioco si sposta da una struttura in stile "action horror" al survival horror. Sebbene la distinzione non sia chiarissima, l'autore ha spiegato che questo ha consentito agli sviluppatori di imporre un ritmo meno concitato, concedendo maggiore tempo per la narrazione e offrendo così delle possibilità di introspezione e approfondimento che prima erano sacrificate da un ritmo di gioco più alto.

Oltre a questo, vengono introdotti elementi più legati alla sopravvivenza, e dunque la gestione di risorse come elementi strategici da considerare nell'azione. Questa novità si collega anche alla presenza di due protagonisti distinti, con la possibilità di passare in ogni momento da uno all'altro, a fornire ulteriore varietà alla struttura di gioco.

Lake ha inoltre confermato la presenza di sequenze live action, girate con attori in carne ossa. Questa è un po' una caratteristica tradizionale dei giochi Remedy, che abbiamo visto nel primo Alan Wake ma anche in Control, anche senza arrivare all'impiego di una vera e propria serie parallela come in Quantum Break.

L'autore del gioco ha spiegato che varie scene sono state girate per Alan Wake 2, in modo da fornire "un po' di live action" al gioco, alcune delle quali sono state mostrate al Tribeca. Sembra trattarsi di momenti d'intermezzo, tra ricordi e visioni varie, dunque probabilmente implementate in modo simile a quanto visto in Control o nel primo Alan Wake: tra queste c'era una sequenza con Alan in un talk show, alcuni momenti con i personaggi mascherati di quello che sembra il culto nel nuovo gioco e una sorta di pubblicità dal tono umoristico.

Alan Wake 2 sarà disponibile il 17 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, di recente ne abbiamo visto il trailer al PlayStation Showcase.