Final Fantasy 16: le dimensioni precise per download e installazione sono minori di prima

Con il pre-load di Final Fantasy 16 disponibile dal 29 giugno 2023, spuntano le dimensioni precise per quanto riguarda download e installazione, e sembrano leggermente minori rispetto a quanto era stato riportato in precedenza, dimostrando una certa ottimizzazione dello spazio richiesto.

Avevamo infatti visto delle dimensioni gargantuesche per Final Fantasy 16, che superava in precedenza la soglia dei 100 GB arrivando a circa 125 GB, ma si vede che Square Enix è riuscita a comprimere un po' i file, visto che il download riportato da PlayStation Game Size è ora di 90,18 GB.



Non si tratta ancora di una fonte ufficiale, ma è considerata molto affidabile per quanto riguarda questo genere di informazioni, visto che l'account Twitter in questione effettua un datamining del PlayStation Store per ottenere le informazioni in questione.

Il gioco viene considerato nella versione 1.000.000, dunque senza ancora la patch del day one che è stata poi annunciata da Square Enix nei giorni scorsi, contrariamente alla mancanza di necessità di un update che era stato riferito in precedenza dal publisher.

Quest'ultima richiederà il download di circa 300 MB, dunque non andrà a modificare più di tanto le dimensioni totali del gioco su SSD. Proprio per quanto riguarda queste, è emerso di recente che Final Fantasy 16 era inizialmente previsto su due dischi, ma gli sviluppatori sono poi riusciti a comprimere un po' le dimensioni.