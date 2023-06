Final Fantasy 16: svelate le dimensioni approssimative su PS5, sono gargantuesche

Ora che mancano pochi giorni dal lancio di Final Fantasy 16 stanno circolando le prime copie fisiche e di conseguenza i primi dettagli inediti sull'atteso action GDR di Square Enix. Ovviamente tra questi ci sono anche imperdonabili spoiler sulla trama, che chiaramente non riporteremo sulle nostre pagine, ma in compenso sono arrivate anche delle informazioni sulle dimensioni del gioco, che a quanto pare sarà un vero e proprio peso massimo.

Come segnalato da Twisted Voxel, sul retro delle copie fisiche di Final Fantasy 16 è infatti riportato che sono necessari almeno 100 GB di spazio per installare il gioco su PS5. Chiaramente è un dato indicativo e il peso complessivo potrebbe essere persino superiore. Il tutto senza considerare eventuali patch correttive nelle settimane successive alla pubblicazione. Non al day one fortunatamente, visto che il team di sviluppo è certo che non ce ne sarà il bisogno.

Avremo la certezza sulle dimensioni di Final Fantasy 16 non appena inizieranno i preload delle copie digitali per PS5, che salvo sorprese dovrebbero iniziare due giorni prima al lancio, ovvero martedì 20 giugno.

Per ingannare l'attesa potete giocare alla demo disponibile sul PlayStation Store o guardare il nuovo trailer "next-gen" pubblicato ieri da PlayStation. In ogni caso però tenetevi alla larga da social network e YouTube se non volete rischiare di incappare in qualche spoiler, ora che diversi giocatori hanno messo le mani sul gioco completo.