Final Fantasy 16: prime copie in circolazione, occhio agli spoiler sui social

Manca ormai una settimana al lancio di Final Fantasy 16 e come prevedibile alcune copie sono già tra le mani dei giocatori in anticipo rispetto alla data di uscita, fissata per il 22 giugno, che quindi potrebbero condividere in rete spoiler pesanti sulla trama o contenuti di gioco che magari vorreste scoprire voi stessi avanzando nell'avventura.

A lanciare l'allarme è stato il portale VGC che ha preferito non condividere quali informazioni sono già trapelate in rete, e lo stesso faremo anche noi. Se non temete di rovinarvi la sorpresa in ogni caso non avrete difficoltà a reperire informazioni su forum come ResetEra, dove alcuni utenti stanno già condividendo impressioni sul nuovo gioco della serie di Square Enix.

Per tutti gli altri il consiglio ovviamente è quello di stare alla larga da social come Twitter e in particolare da YouTube. La homepage della piattaforma Google infatti potrebbe consigliarvi dei filmati sulla base delle vostre preferenze e in tal caso potreste incappare in degli spoiler anche solo con le copertine dei video.

Sulle nostre pagine trovate una guida con una serie di trucchi per evitare gli spoiler nel limite del possibile. È stata realizzata nello specifico per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma fondamentalmente è valida per ogni gioco.