Magic The Gathering, Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo: abbiamo provato l’espansione

Era dai tempi della prima iterazione di Ravnica che Wizards of the Coast non azzeccava così bene un'espansione basata sulle accoppiate di colori. Grazie alle molte fazioni, creature fantastiche e alle storie di rivalità e amicizia della Terra di Mezzo ogni mazzo con due tipi di mana diversi ha un'identità forte sia dal punto di vista della narrativa sia dal punto di vista delle meccaniche. Gli Elfi profetizzano, gli Hobbit creano le pedine Cibo e gli orchi mettono insieme armate su armate di brutali combattenti. Agli amanti di Commander, poi, questa espansione dà persino la possibilità di creare un mazzo interamente basato sulle saghe.

Una delle espansioni più attese, desiderate e artisticamente ispirate della storia di Magic: The Gathering è arrivata e dopo aver sbustato e draftato (per ora solo in digitale su Magic Arena) siamo pronti a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su Universes Beyond - Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo .

Una questione di combinazioni

Questa espansione è destinata a dominare tre modi di giocare iconici del mondo Magic, il primo è indubbiamente Commander vista l'incredibile quantità e qualità delle creature leggendarie presenti nel set; il secondo e il terzo sono rispettivamente il draft e il sealed. Per chi non li conoscesse, questi due formati sono basati su tre e sei pacchetti rispettivamente, nel primo i giocatori riuniti attorno a un tavolo aprono una bustina, selezionano una carta e passano le restanti al giocatore a fianco, ripetendo il processo finché tutte e tre le bustine non sono esaurite. Nel secondo si hanno a disposizione 6 pacchetti con cui costruire un mazzo di 40 carte. Non è obbligatorio ma quasi sempre i giocatori scelgono di costruire un mazzo a due colori e le bustine de Il Signore degli Anelli sono perfette per giocare in questo modo. Ciascuna delle dieci combinazioni dei cinque colori del multiverso rappresenta una fazione del mondo della Terra di Mezzo e ha una meccanica attorno a cui far ruotare il proprio mazzo.

Se sceglierete di creare un deck blu-verde, per esempio, potrete contare sul potere degli elfi facendo ruotare il vostro mazzo intorno all'abilità profetizzare. Non solo ci sono molte carte che la attivano, ma diverse magie guadagnano segnalini +1/+1, creano pedine o potenziano le creature ogni volta che profetizzate. Ci sono poi i mazzi nero blu o nero rosso che ruotano intorno alla nuova meccanica dell'Ammassare Orchi. Questo nuovo potere vi permette di creare una pedina esercito che ingrossa le sue fila ogni volta che questa abilità viene attivata. Nelle partite a cui abbiamo partecipato, abbiamo visto armate raggiungere attacchi da 12 o 15 punti danno in pochi turni con le giuste sinergie. Proprio come ci sono gli orchi grossi e aggressivi e quelli più astuti e tattici, questa meccanica può coniugarsi sia nello stile tipico del colore rosso per attaccare il più possibile, sia in quello del blu per lasciare l'avversario senza difese di fronte al proprio esercito.

I due mazzi che più ci hanno fatto divertire con questa espansione negli eventi a base di bustine, però, sono stati quelli che ruotavano intorno agli Hobbit e ai cavalieri di Rohan. I primi sono un vero e proprio tributo allo stile di vita dei mezzuomini perché ruotano attorno alle pedine Cibo. Queste carte sono molto utili anche da sole perché al costo di due mana incolore possono far guadagnare tre punti vita sacrificandole. La loro presenza, però, serve ad attivare altri effetti secondari di molte carte bianche o verdi. Bill il Pony, per esempio, è una creatura leggendaria non comune che quando entra in campo genera due pedine Cibo. Sacrificandone una potrete fare in modo che una creatura infligga danni pari alla sua costituzione piuttosto che la sua forza. Un'altra carta, lo Sceriffo della Contea, vi permette di esiliare una creatura avversaria sacrificando una pedina mentre Rosie Cotton, la moglie di Sam, elargisce segnalini +1/+1 ogni volta che del Cibo arriva sul campo di battaglia. I cavalieri umani, invece, sono un tributo all'identità Boros dei tempi di Ravnica. Rapidi e veloci, questi combattenti si potenziano tra loro guadagnando attacco improvviso o travolgere e sfruttano l'aggressività e la furia della battaglia per infliggere tanti danni a inizio partita. Perdono di potenza dopo il settimo o l'ottavo turno, ma se avrete costruito bene il vostro mazzo l'avversario sarà già stato sconfitto per allora.

Altre combinazioni interessanti che abbiamo affrontato sono stati i mazzi spirito bianco/nero con protagonista il Re degli spiriti traditori (quelli che Aragorn libera dalla loro prigione) che hanno alla base la creazione di un oceano di pedine; i deck verde-rosso con protagonista Gimli e pieni di bestie ed Ent arrabbiati da mandare alla carica contro il nemico; e i mazzi nero/verde per gli amanti della necromanzia con Gollum, Shelob e Sauron pensato per riprendere le creature dal cimitero. La varietà di combinazioni disponibili è alla base dell'incredibile potenziale di questa espansione quando si tratta di eventi a base di bustine che, giocando al gioco di carte fisico, sono anche il modo migliore per accumulare pacchetti a caccia del vostro nuovo comandante.