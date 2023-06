Diablo 4 su PC richiede una scheda video da 16 GB per eguagliare PS5, rivela Digital Foundry

Diablo 4 per PC richiede una scheda video con 16 GB di RAM per eguagliare PS5: è ciò che emerge dall'analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, secondo cui il titolo Blizzard gira bene sulla piattaforma Windows ma vanta pretese eccessive sul piano hardware.

L'ago della bilancia sono le texture, e in effetti che qualcosa non tornasse era chiaro fin dall'annuncio dei requisiti di sistema di Diablo 4, che parlavano addirittura di 32 GB di RAM per poter accedere alle trame di qualità ultra.

Quest'ultimo dato si è rivelato errato: secondo Digital Foundry "basta" una configurazione equipaggiata con 16 GB di RAM per poter accedere a quel particolare preset qualitativo, ma poi c'è appunto la questione della memoria video e in quel caso sembra servano 16 GB per garantire un'esperienza priva di stutter e incertezze varie.

Purtroppo i problemi si verificano anche laddove si ricorra a tecnologie come DLSS o FSR: in presenza di una risoluzione a 4K e di texture di qualità ultra, le stesse disponibili su PS5, le GPU dotate di soli 8 GB di memoria fanno fatica, costringendo gli utenti ad abbassare le impostazioni al fine di ottenere un frame rate davvero consistente.

Immaginiamo che Blizzard farà del proprio meglio per migliorare la situazione attraverso gli aggiornamenti che senz'altro verranno messi a disposizione nelle prossime settimane, ma spiace constatare come anche in questo caso l'utenza PC sia stata messa un po' in secondo piano.

Ulteriori dettagli sul titolo Blizzard li trovate nella nostra recensione definitiva di Diablo 4.