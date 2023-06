Starfield, Todd Howard parla del rinvio e della 'data di uscita scritta con l'inchiostro'

Todd Howard ha parlato in un'intervista del rinvio di Starfield e della sua battuta sulla data di uscita scritta con l'inchiostro, invecchiata malissimo proprio per via della decisione di Microsoft e Bethesda di rimandare il lancio del gioco al 2023.

"Abbiamo messo così tanto impegno nello sviluppo di questo gioco, che è la nostra prima nuova proprietà intellettuale in venticinque anni, la prima uscita importante degli ultimi otto anni", ha detto Howard. "Dal nostro punto di vista, abbiamo fatto di tutto per creare il miglior gioco possibile, e speriamo che venga apprezzato."

In tale frangente sembra che l'ultima presentazione abbia funzionato alla grande, visto che Starfield pare aver convinto molti possessori di PS5 a prendere una Xbox, e Howard è consapevole del buon lavoro svolto finora. "Pensiamo di essere sulla strada giusta e di essere fortunati ad aver attirato l'attenzione degli utenti."

Come quando Howard ha detto che la data di uscita di Starfield è scritta con l'inchiostro? Il game director ha ammesso le sue colpe, dicendo di aver sparato le proprie cartucce in maniera avventata, in quell'occasione.

"È un gioco così grande e in questi casi fai del tuo meglio per stabilire date e fare proiezioni, ma a causa di tali proporzioni basta che un solo elemento si discosti da quanto pianificato perché l'intero progetto slitti, richiedendo più tempo", ha spiegato.

"Tuttavia abbiamo passato la maggior parte di quest'anno a giocare ancora e ancora per assicurarci che l'esperienza sia quanto più bilanciata e divertente possibile, rifinendo i sistemi e l'interfaccia, ma anche eliminando i bug e curando le prestazioni perché tutto il pacchetto sia davvero solido al day one."