Nintendo Switch Online: è in arrivo Fire Emblem per Game Boy Advance

Nintendo ha annunciato che presto Fire Emblem per Game Boy Advance entrerà a far parte del catalogo di classici di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Per la precisione sarà disponibile a partire da venerdì 23 giugno 2023.

Conosciuto anche come Fire Emblem: The Blazing Blade, il gioco è arrivato su Game Boy Advance nell'ormai lontano 2003 in Nord America e l'anno successivo anche in Europa. È il settimo gioco della serie, nonché il primo ad essere localizzato in Occidente, quindi si tratta del punto di inizio per molti fan e sicuramente un titolo da recuperare se ve lo siete persi in passato o siete amanti dei GDR di stampo giapponese.

Prequel di Fire Emblem: Fūin no Tsurugi, il gioco è ambientato nel continente di Elibe e racconta la storia di Lyn, Eliwood e Hector, tre giovani lord che si uniscono in un viaggio per trovare il padre scomparso di Eliwood, Elbert, mentre nel frattempo tantano di sventare una cospirazione più grande che minaccia la stabilità del paese. Di seguito il trailer di presentazione pubblicato stamani da Nintendo.

Vi ricordiamo che per giocare a questo e tutti gli altri classici per Game Boy Advance, Nintendo 64 e Sega Mega Drive è necessario l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo dal prezzo di 39,99 euro all'anno. Il servizio include anche il Pass Percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, l'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons e la Octo Expansion di Splatoon 2.