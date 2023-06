Starfield pare aver convinto molti possessori di PS5 a prendere una Xbox

Dopo lo Starfield Showcase dell'11 giugno ha iniziato a prodursi uno strano fenomeno: molti giocatori di PS5 hanno affollato i social per dire che vogliono giocare al titolo spaziale di Bethesda. In pare che abbiano deciso di comprare una Xbox solo per Starfield.

Su Reddit è nato un thread dedicato, chiamato "Sono stato uno snob PlayStation per 9 anni. Lo Starfield direct ha cambiato le cose", in cui l'utente Danxoln ha spiegato che finora non era stato troppo interessato alle esclusive Xbox ma che "non ero nemmeno a un terzo del direct e stavo già cercando una Xbox Series S, il Game Pass e un controller custom."

Il subreddit di Starfield è stato quindi puntellato di thread che esprimono sentimenti simili, tanto da diventare rilevanti a livello comunicativo. Interessante il fatto che leggendoli non ci sia console war, ma solo tanta eccitazione per quanto si è visto del titolo di Todd Howard e soci.

La reazione dei giocatori a Starfield pare essere in contrasto con quanto detto in passato da Phil Spencer, che aveva sottovalutato l'attrattiva del gioco verso i giocatori fuori dalla piattaforma Xbox. Del resto i primi risultati già si vedono, con le vendite di Xbox Series X che sono cresciute enormemente negli ultimi giorni.

Vero è che molti di quelli che acquisteranno Xbox per giocare a Starfield, potrebbero continuare a giocare ai titoli multipiattaforma sulla loro console preferita. Intanto però è un buon segnale, nonché la dimostrazione che avere giochi facciano sensazione è utile per affermarsi nello spazio dei core gamer.