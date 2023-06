Metaphor: ReFantazio arriverà anche su PS5, PS4 e Steam, è il nuovo GDR degli autori di Persona

A pochi giorni dal primo trailer ufficiale di Metaphor: ReFantazio, il nuovo GDR di Atlus in precedenza conosciuto come Project Re Fantasy, è arrivata la conferma che il gioco arriverà anche su PS5, PS4 e Steam, oltre che su Xbox Series X|S e Windows Store.

La conferma è arrivata da una versione aggiornata del trailer presentato all'Xbox Games Showcase, del tutto identica alla precedente tranne che nella schermata finale in cui vengono indicate le piattaforme di riferimento, dove per l'appunto ora troviamo anche le console di Sony e lo store di Valve.

Ironia della sorte, il video in questione a quanto pare è stato pubblicato in anticipo ancora una volta per colpa di un errore da parte dei canali social di Atlus, in maniera del tutto simile a quanto accaduto con quelli di annuncio di Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica. Il filmato è stato per questo motivo cancellato, ma ormai la frittata è fatta. Di seguito vi riproponiamo quello dell'Xbox Games Showcase che, come detto in precedenza, è praticamente la stessa cosa.

In arrivo durante il corso del 2024, Metaphor ReFantazio è un GDR con combattimenti a turni, ambientato a metà tra un mondo fantasy medievale e uno reale, realizzato da Atlus, lo studio di Shin Megami Tensei e Persona, e dunque molto atteso dai fan del genere. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Metaphor ReFantazio.