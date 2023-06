Metaphor: ReFantazio, quello che sappiamo sul JRPG dagli autori di Persona

Fondato nel 2016 da Katsura Hashino - director e producer di Persona 3, Persona 4 e Persona 5 - Studio Zero riuniva le più brillanti menti di Atlus sotto un'unica bandiera e con un preciso obiettivo: rivoluzionare il gioco di ruolo nipponico, spingendosi oltre i confini sfiorati in passato. Forti del successo di Persona 5 - e senza sapere che Shin Megami Tensei V, da lì a qualche anno, avrebbe battuto ogni record di vendite nella serie - Hashino e i suoi prendevano di mira gli stereotipi col loro solito piglio anticonformista, pubblicando un teaser del famigerato Project Re Fantasy che non ci diceva nulla del gioco, ma molto della loro filosofia.

Attraverso lo specchio?

Il protagonista di Metaphor, soprannominato Travelling Boy

È giusto che precisare che le prossime saranno tutte congetture sulla natura di Metaphor che potremmo anche sbagliare completamente: per saperne di più sul nuovo GDR targato Atlus dovremo aspettare il 20 giugno, quando Studio Zero si sbottonerà con una diretta sul gioco che sta facendo discutere un fedelissimo zoccolo duro. Il trailer è davvero molto criptico e mischia brevissime sequenze di gameplay con cinematiche sottotitolate che, almeno, sembrerebbero essere rimaste fedeli alla filosofia con cui era partito Project Re: Fantasy. Nel primo teaser del 2017, si lasciava intendere che il mondo fantasy di questo nuovo titolo fosse immerso in una guerra spietata, e che i suoi abitanti si rifugiassero in una dimensione immaginaria molto più pacifica e prevedibile: la nostra realtà.

Il trailer comincia proprio domandandosi cosa succederebbe se il mondo in cui viviamo fosse un'utopia per qualcun altro, ma il montaggio è davvero difficile da interpretare perché un po' si intravede un mondo fantasy, in qualche scena compaiono i grattacieli del nostro universo e in certi momenti le due realtà paiono sovrapporsi.

Il mondo fantasy in cui si si svolgerebbe Metaphor: ReFantazio, almeno in parte, non è poi totalmente cappa e spada, ma è più caratterizzato da uno stile che richiama i primi del '900: il trailer lo definisce un riflesso della realtà e sicuramente ci sono delle caratteristiche inverosimili come specie immaginarie - tipo gli elfi dalle orecchie appuntite - e lingue sconosciute. Sembra, però, un mondo davvero sconvolto da conflitti e tragedie, come dimostrano i ripetuti riferimenti a sovrani caduti, ascensioni al trono e crisi su scala nazionale. I pittoreschi personaggi, disegnati come sempre da Shigenori Soejima, appaiono sufficientemente diversificati, ma non sappiamo nulla di loro, eccetto i nomi. Sappiamo, però, che possono essere di classi diverse, dette anche Archetipi.

Guardando attentamente le schermate di gioco, ne abbiamo individuati diversi: si passa da classi iconiche come Guerriero, Cavaliere e Ladro ad altre più originali come Ninja, Prestigiatore e Soul Hacker, un ovvio riferimento all'omonima serie di GDR sempre di Atlus. Probabilmente gli Archetipi cambieranno il ruolo e le capacità di combattimento dei personaggi, e il fatto che a ciascuno corrisponda un "rank" (visibile nelle schermate riepilogative del party) fa pensare che si possano cambiare e assegnarli ai vari personaggi, andando così a ritoccare la formazione da battaglia.

Le illustrazioni di Soejima fanno da sfondo alle varie schermate

È a questo punto, tuttavia, che Metaphor lascia un po' interdetti. Visivamente sembra davvero ricercato, con cinematiche simili a cartoni animati e schermate d'intermezzo animate splendidamente e piene di stile, ma oltre al fatto che si avverte il peso di una generazione di differenza, bisogna anche dire che quello che abbiamo visto ricorda tanto - ma proprio tanto! - Persona. Dalle statistiche principali del protagonista silenzioso, che si dividono in Coraggio, Saggezza, Tolleranza, Eloquenza e Immaginazione, e che probabilmente consentiranno di sbloccare nuovi contenuti una volta raggiunte determinate soglie, alla presenza di legami da stabilire coi vari comprimari, Metaphor sembra una versione mezza fantasy e mezza no di un qualsiasi Persona, tant'è che in certi momenti abbiamo creduto che all'Xbox Game Showcase si stesse presentando Persona 6.

Se poi prendiamo in considerazione il sistema di combattimento che si intravede in alcuni momenti del trailer, riconosciamo alcune caratteristiche iconiche delle battaglie nei Persona e negli Shin Megami Tensei: abilità come Tetrabreak o Matarukaja; distinzioni tra danni leggeri, medi e pesanti; i Punti Magia come risorsa; gli elementi naturali che contrassegnano le abilità, qui accessibili dalla schermata di Sintesi.

Il sistema di combattimento sembra sufficientemente complesso

Il menù in combattimento ci è apparso abbastanza intricato. Oltre alla suddetta Sintesi, include comandi che si rifanno alle armi, alla guardia, all'utilizzo di consumabili, e agli Archetipi: quest'ultimo comando, in particolare, ci fa pensare che forse si potranno cambiare Archetipi e quindi classe in battaglia.

Del resto, a un certo punto del trailer si intravede il protagonista in una località chiamata Akademia, dove sembrerebbe essere possibile imparare nuovi Archetipi, ereditare le abilità presumibilmente da uno all'altro e quasi di sicuro accedere a quelli registrati dalla voce Seeker's Research che a occhio e croce potrebbe essere la controparte del Compendio nella Stanza di Velluto dei Persona. Manca solo la dinamica Press Turn all'appello, ma durante il combattimento pare che sia possibile manipolare i turni in qualche modo, poiché c'è un comando, chiamato Pass, che consente di cedere il turno a qualcun altro.

Il protagonista può muoversi sopra una specie di hoverboard

Le somiglianze con Persona non si fermano al sistema di combattimento. Guardando bene i momenti di gameplay nel trailer, e in particolare quelli in cui il protagonista - chiamato Travelling Boy - esplora le mappe da solo o in compagnia del party, si nota la presenza di un calendario che scandisce il tempo nei giorni (immaginari) della settimana e nei momenti della giornata, per esempio pomeriggio e mattina. Le località sono selezionabili da una schermata che indica pure le condizioni atmosferiche, ma supponiamo che siano abbastanza vaste poiché sembra che il protagonista possa muoversi sopra una sorta di hoverboard per spostarsi più velocemente.

Tutto fa pensare a una struttura di gioco davvero molto simile a Persona, in cui bisogna microgestire il tempo tra esplorazione, socializzazione con i comprimari e combattimenti nei dungeon che permettono di accumulare esperienza, migliorare il party e portare avanti la storia. Nella prospettiva del gameplay, insomma, Metaphor: ReFantazio sembra un titolo tutt'altro che rivoluzionario e forse anche troppo autoreferenziale. Resta quindi da soppesare la narrativa, che potrebbe essere davvero unica nel suo genere, ma che per il momento sembra quasi una specie di isekai al contrario.