Cities: Skylines 2, ecco le prime immagini del gioco

Paradox Entertainment e Colossal Order hanno finalmente mostrato le prime immagini del gameplay di Cities: Skylines 2, mostrato in video durante l'Xbox Games Showcase dell'11 giugno. Vediamo le immagini raccolte in una comoda galleria:

Come potete vedere, si tratta di scatti che mostrano i vari sistemi di gioco. Contestualmente, l'editore ha aperto i preordini di Cities: Skylines II, che sarà lanciato il 24 ottobre 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5. Chi prenoterà la Ultimate Edition riceverà l'Expansion Pass, che include un set di San Francisco sbloccato già al lancio e un Asset Pack, due Content Creator Pack, tre Radio Station e l'Expansion che si sbloccherà nel corso del tempo.

"Cities: Skylines II è il city builder più accattivante, visivamente sbalorditivo e intricato mai realizzato," ha dichiarato Mariina Hallikainen, CEO presso Colossal Order. "Stiamo dando ai giocatori un livello di libertà senza precedenti nella gestione della loro popolazione e città, con ogni scelta che ha un impatto significativo sui loro cittadini. I giocatori possono realizzare la loro visione di un'utopia urbana come mai prima d'ora, utilizzando strumenti per controllare ogni aspetto chiave dell'esperienza urbanistica e osservando la loro metropoli fotorealistica crescere blocco dopo blocco."

Leggiamo come il comunicato stampa ufficiale ci spiega il gioco: "In Cities: Skylines II, i giocatori potranno costruire città dettagliate su scala epica. Intricati sistemi economici presentano ai giocatori scelte che hanno effetti a catena in tutta la città. Le mappe dinamiche ambientate in vari biomi presentano sia sfide che opportunità per i costruttori di città. Le immagini ad alta fedeltà mostrano la bellezza delle città come mai prima d'ora, da un umile isolato a un iconico skyline cittadino. Per la prima volta in assoluto, ogni cittadino ha la propria vita individuale, inclusi occupazione, famiglia, relazioni e altro, facendo sentire le città vive. I giocatori possono ora seguire come le loro scelte influenzano la vita dei cittadini, aggiungendo peso e impatto immediato a ogni decisione strategica.

I giocatori iniziano scegliendo una mappa, con ogni ambiente che presenta le proprie sfide, clima e opportunità. Da lì, i giocatori gestiscono una serie di sistemi di simulazione interconnessi mentre costruiscono e fanno crescere la loro città. Costruisci strade, organizza distretti, crea infrastrutture e gestisci le esigenze dei cittadini man mano che la popolazione cresce da una piccola città a una vasta metropoli."