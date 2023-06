Microsoft e Activision Blizzard: Phil Spencer è ancora fiducioso sull'acquisizione

Durante un panel Xbox successivo all'Xbox Games Showcase di ieri, il capo della divisione, Phil Spencer, è tornato a parlare anche della famosa acquisizione di Activision Blizzard, dimostrandosi ancora piuttosto fiducioso sull'esito positivo dell'operazione, anche se chiaramente si tratta di mantenere la propria parte in una situazione ancora in divenire.

"L'acquisizione di Activision Blizzard King, ad essere onesti, è stata un'esperienza formativa in maniera positiva per me e anche per molte altre persone qui, come Matt Booty e Sarah Bond. Abbiamo passato molto tempo a pensare a strategie che ci hanno portato questo punto. Adesso penso ci siano circa 40 paesi che hanno approvato l'acquisizione e ci sono invece 2 paesi su cui ci stiamo particolarmente concentrando per cercare di far approvare la manovra", ha spiegato Spencer.

"Siamo tutti ancora molto impegnati su questo, pensiamo che Activision Blizzard King abbia un grande potenziale per noi, specificamente nell'ambito mobile e PC, e incrementare il nostro portfolio ci aiuterebbe a raggiungere una maggiore quantità di giocatori. I lavori stanno andando avanti ma rimaniamo piuttosto convinti", ha spiegato Spencer.

Il capo di Xbox sembra insomma ancora speranzoso di poter concludere l'acquisizione, superando l'opposizione di FTC in USA e CMA nel Regno Unito: "Siamo impegnati a trovare soluzioni con gli organismi regolatori che ci pongono i quesiti. È quello che facciamo attivamente tutti da Brad Smith a Sarah Bond, che hanno passato molto tempo a discutere con gli antitrust, stiamo cercando di arrivare a delle soluzioni. L'abbiamo fatto con la Commissione Europea e sono abbastanza sicuro che potremo trovare delle soluzioni anche per le altre aree. Ci vorrà ancora del tempo e richiede molta concentrazione, ma sono fiducioso".

Ricordiamo che la Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, mentre la compagnia è ricorsa in appello al CAT per controbattere all'opposizione della CMA del Regno Unito, con un altro processo in corso con l'FTC in USA.