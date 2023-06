Xbox Game Pass: 18 giochi annunciati al day one durante lo Showcase, ecco la lista completa

Xbox Game Pass è stato il grande protagonista dell'Xbox Games Showcase 2023, per il quale sono stati annunciati in totale 18 giochi in arrivo al day one: vediamo dunque la lista completa con tanto di immagine riassuntiva, che fornisce una buona idea di cosa sia in arrivo per gli abbonati al servizio.

Ovviamente tutti i first party di Xbox Games Studios saranno presenti al day one su Game Pass, come da tradizione, ma ci sono anche diversi titoli third party che sono stati annunciati all'interno del catalogo del servizio, vediamo dunque la lista dei 18 giochi in arrivo, emersa dalla presentazione di ieri:

Starfield

Forza Motorsport

Senua's Saga: Hellblade II

Fable

Avowed

Clockwork Revolution

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

South of Midnight

Towerborne

Payday 3

33 Immortals

Microsoft Flight Simulator 2024

Cities Skylines II

Persona 3 Reload

Persona 5 Tactica

Still Wakes the Deep

Dungeons of Hinterberg

Jusant

Questi sono solo una parte di tutti i giochi annunciati in arrivo tra 2023, 2024 e oltre, ma si tratta chiaramente di una parte molto importante, visto che comprende praticamente tutte le produzioni interne. Tra i third party si nota la presenza dei titoli Atlus e diversi giochi indie interessanti.



Non si tratta peraltro nemmeno di una lista completa dei giochi in arrivo su Game Pass nel prossimo periodo, visto che questi saranno molto più numerosi e verranno annunciati nel dettaglio di mese in mese, come sempre. A tale proposito, ricordiamo la prima mandata di giochi Xbox Game Pass di giugno 2023, con la seconda che dovrebbe essere annunciata a breve.