Xbox Games Showcase: Microsoft sferra un colpo da KO?

Il momento tanto atteso è finalmente giunto. Sono trascorsi esattamente diciotto giorni dall'istante in cui Sony ha inaugurato l'estate dei videogiochi, alzando il sipario su un PlayStation Showcase dal retrogusto dolceamaro, spoglio di grandi esclusive e fortemente radicato nell'offerta live-game; l'eco di quell'evento ha disegnato un quadro molto preciso nella fantasia degli appassionati più attenti: Microsoft, per la prima volta dopo anni, aveva l'occasione più unica che rara di calciare un rigore a porta vuota, sferrando un potenziale colpo da knockout capace di mutare per sempre il destino del bistrattato ecosistema Xbox.

I giochi degli Xbox Studios

Starfield è il primo kolossal videoludico dai tempi di Red Dead Redemption 2

Chris Roberts di Star Citizen, Sandro Sammarco di Elite Dangerous, Sean Murray di No Man's Sky: nel corso dell'evento dedicato a Starfield, siamo certi che tutti i principali produttori di videogiochi nello spazio abbiano percepito una forte stretta allo stomaco. La produzione sci-fi di Bethesda Softworks si è presentata in un incredibile stato di forma, volenterosa di segnare una pietra miliare nel processo di maturazione dello studio e, soprattutto, orgogliosa di svelare tutte le sue carte: si tratta di un titolo fuori scala. O meglio, si tratta di un titolo che condivide ambizione e scala con un numero ristrettissimo di altre produzioni, quelle che solitamente vedono luce una sola volta nel corso di una decade, ad esempio le fatiche dei Rockstar Studios. Ci sarebbero veramente troppe cose da dire per riassumere in modo soddisfacente la presentazione ospitata da Todd Howard, ma in questa occasione ne basta una solamente: Bethesda Softworks ha scaldato l'atmosfera dell'estate con un potenziale candidato al titolo di gioco dell'anno.

Se Starfield ha indossato le vesti della bomba finale, ad aprire le danze è stato invece Fable di Playground Games, pronto a mostrarsi in una folle sequenza in-engine che incarna tutta la follia british alla base del franchise. Si tratta del grande esordio di Playground al di fuori della dimensione di Forza Horizon e al tempo stesso del grande ritorno di Fable in una contemporaneità totalmente aliena rispetto all'epoca che gli ha dato i natali; gli interrogativi sono ancora molti, specialmente sul piano del gameplay, i tempi sono totalmente cambiati rispetto all'età dell'oro della serie, ma lo studio sembra aver centrato perfettamente l'irriverente atmosfera della serie.

A tornare dopo un lungo silenzio è stato anche Avowed di Obsidian Entertainment, che finalmente può cucirsi addosso la definizione che per tempo immemore gli è orbitata attorno senza mai abbracciarlo: si tratta a tutti gli effetti di un The Elder Scrolls realizzato secondo la filosofia dello studio d'ossidiana. Se la componente tecnica appare più rilassata, se la grafica emerge come decisamente più cartoonesca se paragonata a quella del fratellone, sono in molti ad attendere da anni una variazione sul tema fantasy da parte dello studio padre di Fallout: New Vegas; sarà un The Outer Worlds nel medioevo o qualcosa di più?

Lo stile di Fable è inconfondibile

Grandissima sorpresa anche l'apparizione di Clockwork Revolution di Inxile Entertainment, studio di super veterani reduci da Wasteland 3 che finalmente tornano a confrontarsi con una produzione AAA dotata di tutti i crismi della dimensione di riferimento; tra forti strizzate d'occhio a BioShock Infinite e un'anima ludica da sparatutto in prima persona, si nasconde una folle avventura steampunk che, nel pieno rispetto della tradizione dello studio, sembra profondamente radicata nella narrazione, a sua volta legata a doppio filo con una complessa tematica del viaggio nel tempo volenterosa di riflettersi anche nel giocato. Fra le fatiche di quegli studi proprietari chiamati a tirar fuori i fatti e limitare a zero le parole, spicca anche South of Midnight, il titolo d'esordio di Compulsion Games sotto l'egida di Microsoft, che si è mostrato in un bellissimo trailer cinematografico reo di aver lasciato ancora molto, forse anche troppo spazio all'immaginazione; dopo We Happy Few era giunta l'ora di produrre qualcosa di nuovo: così è stato, ma forma e dimensione del nuovo progetto restano tuttora indecifrabili.

Piccolo inciampo, invece, per Senua's Saga: Hellblade 2 di Ninja Theory, che ancora una volta finisce per mancare il bersaglio, al punto da far sorgere qualche dubbio nel merito della coerenza del progetto; sappiamo da tempo che il comparto tecnico di quest'opera sia straordinariamente all'avanguardia, così come sappiamo perfettamente che si tratta di un'opera riflessiva, costruita attorno all'introspezione, nonché arricchita da una recitazione allo stato dell'arte. Ciò detto, una sequenza di gioco come quella mostrata lascia sostanzialmente invariati i dubbi cresciuti assieme alle radici della produzione, innestandone persino di nuovi: forse quella di trasformare il sequel di una piccola opera psicologica nella grande bandiera tecnica della next-gen non è stata la migliore delle decisioni. Nessuna sorpresa, invece, sul fronte di Forza Motorsport di Turn 10; è vero che i titoli racing sono quelli che finiscono per beneficiare meno da eventi di questo tipo, ma l'opera si è presentata esattamente come ciò che ha costantemente promesso di essere, svelando la data d'uscita e procedendo dritta lungo il suo cammino. Può darsi che sia passato in sordina per chiunque non sia un grande appassionato del genere, ma sa fare il suo e si incastra perfettamente nel grande mosaico dell'offerta di Xbox.

Flight Simulator 2024 è praticamente un gioco nuovo

È incredibile, di contro, quello che è riuscito a fare Asobo Studio con il suo Microsoft Flight Simulator: la variante 2024 presentata nel corso dell'evento ha trasmesso le vibrazioni dell'esperienza completamente inedita, introducendo le operazioni antincendio, quelle di soccorso, le missioni di trasporto, i voli in aliante, quelli in mongolfiera, assieme dozzine di altre declinazioni inaspettate che stravolgono del tutto l'esperienza base; insomma, quello che probabilmente rappresenta il più grande ritratto digitale del pianeta Terra mai realizzato sta per conoscere una seconda età dell'oro. Infine c'è stato spazio anche per Towerborne, un videogioco d'azione cooperativo che non nasce dalle fucine degli Studios, ma che è stato prodotto da Xbox e realizzato da Stoic, studio noto per The Banner Saga; il titolo trasmette strambe vibrazioni da beat'em up: l'effettiva formula di gioco è ancora tutta da verificare, ma vale la pena sottolineare che si tratta dell'unico live-game cooperativo presentato come parte dell'offerta di Xbox, in netta controtendenza rispetto alle scelte di Sony Interactive Entertainment.

Per chiudere il segmento delle produzioni first-party sono emerse tre iniezioni di contenuti per tre grandi GaaS legati al brand Xbox e agli ecosistemi persistenti di Bethesda Softoworks; c'è stato infatti spazio per Necrom, imminente espansione di The Elder Scrolls: Online che abbiamo potuto visionare in anteprima e che vedrà luce il prossimo 20 giugno; dopodiché si è alzato il sipario su Atlantic City, nuova secchiata di contenuti pronta ad abbattersi sull'Appalachia protagonista di Fallout 76, protagonista di una rinascita che ancora non si è esaurita. E poi è giunto il momento di Sea of Thieves, che secondo quella che ormai è divenuta una sorta di tradizione annuale si prepara ad accogliere l'ennesimo contenuto crossover, stavolta più ispirato che mai. Il pacchetto tratto da Monkey Island, disponibile nel mese di luglio, introduce Meleé Island, Monkey Island, LeChuck, Guybroosh Treephood, persino le carrucole con il pollo di gomma, in quella che rappresenta senza dubbio la più folle collaborazione ad aver mai incendiato i mari dei pirati Xbox.