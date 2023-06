Avowed mostrato con un gameplay trailer e periodo d'uscita all'Xbox Games Showcase

Avowed è stato finalmente mostrato con un gameplay trailer che ha mostrato qualcosa di effettivo sul gioco in questione, che si presenta come un RPG in prima persona in piena regola, caratterizzato dalla tipica ambientazione fantasy del mondo creato da Obsidian.

Arriva anche un periodo d'uscita, anche se ancora molto vago: Avowed è previsto per il 2024 su PC e Xbox Series X|S nel 2024.

Rimaniamo dunque in attesa di informazioni più precise sulla data d'uscita, ma intanto abbiamo avuto modo di avere un'idea più precisa sull'aspetto e alcune meccaniche del gioco.

Avowed è un RPG fantasy in prima persona ambientato nel mondo di Pillars of Eternity, e presenta diverse caratteristiche classiche del genere. Una delle particolarità sembra essere l'ampio uso di magie che rientra nella meccanica di gioco.

Come era emerso anche dal primo teaser trailer, il personaggio è in grado di usare armi bianche e vari tipi di magie effettuando casting di incantesimi alquanto coreografici, ma emergono anche altre caratteristiche come armi da fuoco e strumenti piuttosto particolari.

Avowed sarà ovviamente disponibile al day one su Xbox Game Pass nel 2024, su PC e Xbox Series X|S. Nel frattempo possiamo vedere il trailer gameplay riportato qui sopra, trasmesso nel corso dell'Xbox Games Showcase 2023 attualmente in corso.