Fallout 76: Atlantic City è la nuova Spedizione, annunciata con un trailer

Fallout 76: Atlantic City è la nuova espansione maggiore per il MMORPG di Bethesda, incentrata in particolare sulla città in questione, protagonista di una nuova spedizione a cui i giocatori sono chiamati a partecipare.

Dopo The Pitt, ci troviamo dunque ad esplorare Atlantic City per una nuova missione speciale, come vediamo nel trailer di presentazione.

La città è sotto il controllo delle Cinque Famiglie, ognuna delle quali rappresenta un gruppo di raider piuttosto pericoloso e ognuna intenzionata a mantenere il controllo della propria zona di influenza.

Al contrario di The Pitt, che rappresenta una rivisitazione di missioni e ambientazioni già viste in passato, in particolare per quanto riguarda Fallout 3 e omonima espansione, in questo caso ambientazione e storia sono completamente inedite, cosa che rende particolarmente interessante questa aggiunta.

Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo e il trailer resta vago per quanto riguarda i nuovi contenuti in arrivo, ma fa leva sul fatto di poter effettuare un "viaggio" speciale, verso un'ambientazione totalmente inedita che dunque stimola la curiosità dei giocatori, dopo tanto tempo dall'ultima spedizione in Fallout 76.

Atlantic City non ha ancora una data d'uscita ma è in arrivo "presto", in base a quanto riferito da Bethesda, in attesa di ulteriori informazioni.