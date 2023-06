Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ecco le prime immagini di questa attesissima espansione

Vediamo le prime immagini di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'attesissima espansione di Cyberpunk 2077, che non solo aggiunge molti contenuti al gioco, ma modifica tanti sistemi del gioco base, avvicinandosi maggiormente all'idea originale degli sviluppatori. Uscirà il 26 settembre 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5.

Phantom Liberty è un'espansione spy-thriller per Cyberpunk 2077. Quando lo shuttle orbitale del Presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America viene abbattuto e fatto precipitare nel settore più letale di tutta Night City, c'è una sola persona che può salvarla: tu. Diventa V, un mercenario cyberpunk, e affonda in una complessa rete di spionaggio e intrighi politici, svelando una storia che collega i livelli più elevati del potere con il brutale mondo dei mercenari sul mercato nero.

Infiltrati a Dogtown, una città nella città, gestita da una milizia dal grilletto facile e governata da un capo dal pugno di ferro. Con l'aiuto dell'agente dormiente NUSA Solomon Reed (Idris Elba) e il supporto di Johnny Silverhand (Keanu Reeves), dipana una ragnatela di lealtà tradite e sfrutta ogni tua abilità per sopravvivere in un mondo di truffatori disperati, netrunner malfamati e spietati mercenari. Costruito con la potenza dell'hardware di nuova generazione in mente, Phantom Liberty offre meccaniche di gioco tutte nuove, incarichi, contratti e missioni all'ultimo respiro e un'avvincente missione principale in cui la libertà e la lealtà hanno sempre un prezzo.

