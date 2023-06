Last Train Home annunciato in trailer al PC Gaming Show 2023

Dal PC Gaming Show 2023 è arrivato anche il trailer di presentazione di Last Train Home, un interessante strategico caratterizzato da un'ambientazione storica piazzata dopo la Prima Guerra Mondiale, nell'Europa dell'Est.

Sviluppato dal team Ashborne Games, Last Train Home ci porta ad esplorare la Legione Cecoslovacca, in un lungo ritorno a casa dal fronte della guerra.

Il percorso per arrivare a casa con questo "ultimo treno" passa però attraverso la Siberia e porta i protagonisti a dover affrontare condizioni alquanto estreme, a bordo del treno.

Utilizzando una semplice locomotiva a vapore, i protagonisti dovranno dunque sopravvivere a diverse minacce provenienti dall'ambiente e da altri soldati. Last Train Home si rivela dunque essere un vero e proprio strategico in tempo reale, nel quale dobbiamo cercare di gestire il gruppo di personaggi al meglio per non perdere pezzi lungo la strada.

Oltre a questa particolare struttura ludica, Last Train Home è anche caratterizzato da un bello stile grafico che richiama le atmosfere del periodo storico in questione e dell'ambientazione in cui si svolgono gli eventi. Il tutto non ha ancora una data d'uscita precisa ma è previsto arrivare a breve, probabilmente entro fine 2023.