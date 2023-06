Breathedge 2: trailer di annunciato dal PC Gaming Show 2023

Durante il PC Gaming Show 2023 abbiamo avuto modo di vedere Breathedge 2 e il suo trailer di annuncio. È in arrivo su PC.

La descrizione ufficiale recita "Breathedge 2 è un ironico gioco di sopravvivenza spaziale retrofuturistico che continua la storia dell'Uomo che affronta epici problemi intergalattici. Insieme ai vostri insostituibili compagni, cercate di porre fine alla Breathedge Corporation senza morire o impazzire nel frattempo."

"Il mondo di Breathedge 2 è composto da più zone distinte, ognuna con le proprie regole, risorse e opportunità da esplorare. Ci sono diversi sistemi stellari con le loro caratteristiche visive, pianeti colorati sullo sfondo e, naturalmente, passeggeri morti in giro. Naturalmente, numerosi pianeti ospitano numerosi nemici. Nemici molto reali, che corrono, volano, saltano e addirittura rotolano."

"Gestite e potenziate la vostra astronave, espandete le sue capacità ed equipaggiate nuovi compartimenti, a volte inutili. E mentre siete fuori dall'astronave, potete guidare veicoli nello spazio esterno e sulla superficie dei pianeti. La cosa migliore è che i veicoli hanno anche dei bagagliai che si aprono con un suono incredibilmente piacevole."

"Ogni partecipante al viaggio svolge il proprio ruolo nella vita e nella gestione della nave, facilita la sopravvivenza nel cosmo ostile e apre nuove opportunità. Tuttavia, richiedono attenzione, perseguono obiettivi personali e in generale non si comportano come i vostri statici compagni di missione. Se trascurate la vostra squadra, la vostra nave e i vostri doveri di grande capitano, la squadra potrebbe fare lo stesso e l'annegamento non sarebbe lontano."