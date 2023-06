Sand annunciato con un trailer, è uno sparatutto open world PvPvE

Nelle battute finali del PC Gaming Show abbiamo visto il trailer di annuncio di Sand, uno sparatutto in prima persona open world con dinamiche PvPvE realizzato da Hologryph e TowerHaus e pubblicato da TinyBuild.

Il primo trailer ufficiale non ci offre molti dettagli sul gioco, ma in nostro aiuto arriva la descrizione di Steam, da cui apprendiamo che Sand è un vasto gioco open world con multiplayer cooperativo e competitivo ambientato sul pianeta desertico Sophie.

I giocatori esploreranno questo ambiente ostile per cercare tesori e risorse. Per farlo dovranno costruire e comandare dei Trampler, un sorta di mech a quattro zampe in grado di spostarsi agevolmente nella sabbia e che rappresenta anche la nostra base mobile durante l'esplorazione.

"In Sand i giocatori vengono spinti nei desolati deserti del pianeta caduto Sophie, intraprendendo una ricerca per scoprire risorse e tesori. Per navigare in modo efficiente su questo terreno aspro, i giocatori hanno la possibilità di progettare e modificare il proprio Trampler, un mech ambulante in grado di attraversare le isole che un tempo erano sommerse da un vasto mare. Il tuo Trampler è la tua base."

"Il Trampler funge da base principale del giocatore, sia come mezzo di esplorazione che come deposito di bottino. I giocatori possono personalizzare i propri mech, dal design degli interni, all'armatura e le armi. Fai squadra con altri giocatori per mettere insieme le tue risorse e creare la base mobile definitiva in un vasto mondo aperto."

Il PC Gaming Show è l'evento estivo organizzato da PC Gamer con tante novità per i giocatori PC e non solo, dato che molti dei giochi mostrati arriveranno anche su piattaforme PlayStation, Xbox e Nintendo. Troverete tutti gli annunci e le novità di questo e tutti e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.