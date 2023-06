Xbox Games Showcase 2023, tutti i giochi e le informazioni della notevole conferenza Microsoft

Per i fan della X verde, ma anche per gli amanti dei giochi di ruolo di Bethesda, però, è questo lo spettacolo dell'anno. Sarà riuscita Microsoft a mantenere tutte le aspettative?

La Summer Game Fest era, perlomeno sulla carta, l'evento più promettente di questa estate dei videogiochi 2023 . Lo era principalmente per il suo non avere limiti: PC, PlayStation, Nintendo, mobile, tutto poteva essere ospitato, senza limiti di piattaforme, publisher o dimensioni. Che poi sia rimasto tutto sulla carta è un altro discorso.

L’Xbox Games Showcase

Fable si mostra nuovamente all'Xbox Games Showcase

Si comincia in maniera notevole con quel Fable tanto chiacchierato nelle ultime settimane. Si tratta di un gioco di ruolo con una grafica apparentemente notevole, tanta libertà e un pizzico di humor che non fa mai male. Poi, sorpresa nella sorpresa, ci saranno anche giganti...o esseri minuscoli?

Senza soluzione di continuità si passa ad una World Premiere, un gioco ambientato in un universo parallelo nel quale uno scheletro suona la chitarra e canta. Nel frattempo topi si arrampicano nei suoi pantaloni e una ragazza si avvicina. Il tutto sembra animato con la plastilina. La ragazza cerca una creatura misteriosa, che compare alle sue spalle. Non può mancare la magia in South of Midnight, altro gioco in arrivo su Game pass al lancio.

Il ritmo è infernale, altra world premiere, questa volta di un gioco di Massive. Il gioco di Star Wars di Ubisoft Massive! Come sempre si mescolano bevute in saloon spaziali, sparatorie e inseguimenti a bordo di speeder. Ci sarà una buona dose di esplorazione e tanti scenari celebri della saga. Star Wars Outlaws arriverà nel 2024.

Sarah Bond sale sul palco a presentare l'Xbox Games Showcase e ad annunciare che lo show sarà incredibile. E visto l'inizio non fatichiamo a crederlo...

Il gioco successivo è di Thunder Lotus. Graficamente assomiglia ad Hades, ma improvvisamente compaiono tanti altri giocatori coi quali affrontare le missioni e sconfiggere le decine di nemici. La coop sarà fino a 33 giocatori in 33 Immortals.

Anche PayDay 3 fa capolino all'Xbox Games Showcase. Si tratta del seguito della celebre serie di heist game che torna con grafica migliorata e tanta azione in più. Il gioco arriverà il 21 settembre al lancio su Game Pass.

Arriva poi il turno di Atlus con un progetto in Unreal Engine: si tratta del rifacimento di Persona 3. Persona 3 Reload arriverà nel 2024 ed è pensato per rispettare i gli standard fissati con gli ultimi capitoli della serie.

Arriva il turno di Obsidian con quello che -forse- sanno fare meglio: un gioco di ruolo a mondo aperto fantasy, ricco di mistero, combattimenti, magie e mostri giganti. Lo stile sembra quello di uno Skyrum, anche lo stile grafico ad essere sinceri, ma le promesse di epicità ci sono tutte. Avowed arriverà nel 2024 e sarà disponibile su Game Pass.

Rare e Lucas Film presentano il nuovo DLC di Sea of Thieves dedicato a The Legend of Monkey Island. L'umorismo, le musiche e le situazioni della mitica avventura grafica arrivano nel gioco cooperativo di Rare, ormai arrivato a festeggiare il lustro. Il tutto sarà disponibile dal 20 luglio.

Tempo di altra World Premiere degli Xbox Game Studios: Asobo porta la nuova generazione dei simulatori di volo all'Xbox Games Showcase. Si potrà interagire con l'acqua, spostare oggetti, soccorrere persone, fertilizzare i campi. Tante novità per rendere ancora più completo questo incredibile progetto.

Non solo realismo, anche gli ornitotteri di Dune arriveranno su Flight Simulator.

Microsoft non si sta risparmiando e adesso è il turno di Hellblade 2, l'affascinante avventura norrena ripresenta tutte le caratteristiche che l'hanno resa celebre, come le voci nella testa di Senua, l'ambientazione affascinante e il tono opprimente, che scava nella psiche della protagonista. Le animazioni facciali sono ancora una volta incredibili per una produzione di nicchia, ma decisamente attesa. Hellbalde 2 arriverà nel 2024.

Cambio deciso di atmosfera, dato che si passa a Ryu Ga Gotoku, col protagonista nudo in spiaggia che si risveglia all'improvviso negli stati uniti. Like a Dragon: Infinite Wealth sembra folle come da tradizione.

È il momento di Fallout 76, che si presenta con un simpatico trailer musicale che racconta cosa si può fare nell'MMO di Bethesda dedicato a Fallout. Si andrà ad Atlantic City.

Capcom sale sul palco con un misterioso filmato di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, un gioco ricco di mostri giapponesi, combattimenti e magie.

Altro gioco first party di Microsoft: Forza Motorsport. La serie punta a rivoluzionare il motorsport videoludico con una grafica avanzatissima e una fisica realistica. Il tutto con un design moderno e la sofisticazione necessarie per battere la concorrenza. Il gioco arriverà il 10 ottobre, anche su Game Pass.

Bethesda torna sul palco con The Elder Scrolls Online e la sua prossima espansione, Necrom, il arrivo il 20 giugno.

Blizzard fa la sua comparsa con Overwatch 2 e l'aggiornamento in arrivo il 10 agosto che introdurrà nuove avventure nell'hero shooter. Si tratta dell'attesa modalità narrativa di Overwatch 2, con nuove modalità, abilità, eventi coop, missioni della storia e tanto altro. Debutteranno anche tre nuovi eroi.

Tempo di un'altra world premiere, anche stavolta di Atlus. Persona è una declinazione da strategico a turni della celebre serie con, ovviamente, un tocco alla Persona molto particolare, fatto di combo e tanta narrativa. Persona 5 Tactica Arriverà il 17 novembre.

Ecco, finalmente, Starfield. L'attesa space opera di Bethesda si presenta con un filmato davvero ricco di atmosfera che mostra tantissimi pianeti, navi spaziali e storie, senza considerare le musiche, già ispiratissime. Si parla di artefatti che potrebbero stravolgere l'umanità, si vedono scontri, fazioni e davvero tanto potenziale. Starfield arriverà il 6 settembre 2023.

Nemmeno il tempo di prendere fiato che arriva una nuova world premiere. Nel trailer si vede un giovane arrampicarsi su di una parete verticale con uno strano essere nello zaino. In cima alla parete si trova un villaggio abbandonato, a metà strada tra il futuristico e l'arretrato. Lo sviluppatore Don't nod ha creato un mondo sviluppato lungo pareti verticali nei quali la scalata sarà importante. Ci saranno modi di esplorare più velocemente e luoghi da esplorare. Jusant è il nome di questo progetto.

Secret mode porta un mare in tempesta con al centro una piattaforma petrolifera. Al suo interno ci si muove con circospezione, perché sta succedendo qualcosa. Still Wakes the Deep arriverà nel 2024.

Lo stile di Dungeons of Hintemberg è completamente diverso. Si tratta di un gioco di esplorazione e combattimento in 3D con una grafica molto colorata. Arriverà nel 2024.

Si torna in diretta con Keanu Reeves che presenta Phantom Liberty, la nuova espansione di Cyberpunk 2077. Assieme a Reeves ci sarà Idris Elba e insieme ai giocatori dovranno salvare la presidente dei Nuovi Stati Uniti nei meandri di Dogtown, il nuovo quartiere che CD Projekt ha creato per ambientare l'espansione. L'espansione sarà disponibile dal 26 settembre 2023.

Da una città ad un'altra: questa volta parliamo di Cities Skyline 2, il nuovo avanzatissimo city builder di Paradox. Il gioco sembra ancora più bello, profondo e dettagliato del primo capitolo, con decine di edifici diversi e modi di personalizzare la città. Sarà disponibile dal 24 ottobre.

Era da un po' che non c'era una world premiere di Atlus: ecco quindi arrivare un nuovo gioco di ruolo dell'amatissimo publisher giapponese. Metaphor ReFantazio arriverà nel 2024.

Altra World Premiere degli Xbox Game Studios: il nuovo gioco di Stoic, gli autori di The Banner Saga. Si tratta di un gioco nel quale bisogna esplorare per trovare la fonte del male in coop. Le atmosfere sono molto diverse da quelle del loro primo gioco, ma Towerborn sembra promettente.

Altra world premiere di Inxile: si tratta di una città in stile vittoriano , con forti influenze steampunk. L'ambientazione sempre notevole, con qualche influenza da Bioshock. Clockwork Revolution arriverà...a tempo debito.

Finalmente Phil Spencer arriva sul palco a parlare dei lavori dei suoi studi, ben 11 prodotti presentati, più tanti altri in arrivo nei prossimi mesi sia da prime che da terze parti. Parlando di Xbox Series X Spencer ha detto che ci sono molte più console in giro e poi ha presentato una nuova colorazione di Series S, nera, con 1TB di disco rigido. il costo è di 349 dollari e sarà disponibile dal 1 settembre.

Come "One more Thing" ci sarà lo Starfield Direct, ma di questo ve ne parleremo in un altro articolo.

Cosa ne pensate di questa conferenza?