Xbox Showcase: immagine ufficiale riassume tutti i giochi mostrati

In chiusura dell'Xbox Showcase, Microsoft ha pubblicato un'immagine che riassume tutti i giochi mostrati durante l'evento di questa sera. Si tratta di un quantità davvero notevole di titoli, oltretutto molto variegati. Quindi non solo live service, ma qualcosa che possa accontentare un po' tutti i gusti, con un occhio in particolare sui giochi di ruolo d'azione, tra first party come Avowed e Clockwork Revolution, e third party come Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e Metaphor ReFantazio.

Naturalmente non va dimenticato Starfield, che appare sempre più in forma.

Vediamo l'immagine:

Ecco tutti i giochi mostrati durante l'Xbox Showcase

Per un riassunto completo di tutto ciò che è stato mostrato, vi invitiamo a leggere il nostro resoconto post-showcase.

L'Xbox Showcase è l'appuntamento annuale che fa battere il cuore degli appassionati di Xbox. Quest'anno, con la presenza di Starfield e Forza Motorsport, sembra che il palco sia pronto per un evento indimenticabile. Tuttavia, non dimentichiamo le altre sorprese che potrebbero rendere questa presentazione unica nel suo genere.