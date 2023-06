Starfield: un trailer presenta il controller e l'headset Xbox in edizione limitata (aggiornata)

Durante il segmento dell'Xbox Games Showcase interamente dedicato a Starfield sono stati presentati in via ufficiale il controller e l'heaset Xbox in edizione limitata a tema del GDR fantascientifico di Bethesda.

Sono stati confermati i design visti nei leak dei giorni scorsi, con entrambe le periferiche che sono caratterizzate da una colorazione bianca con eleganti rifiniture, nere, grigie e rosse in stile tecnologico-fantascentifico che richiamano lo stile di Starfield, che a vedere le reazioni precedenti sembrano aver già conquistato molti giocatori.

Aggiornamento: Microsoft ha confermato i prezzi e i dettagli sulla disponibilità trapelati in precedenza. Il controller Xbox di Starfield dovrebbe costare 74,99 euro, mentre l'headset 124,99 euro, ed entrambi sono disponibili per l'acquisto tramite il sito ufficiale di Microsoft già da oggi, 11 giugno 2023. Tuttavia al momento non risulta disponibile nel portale italiano.

Che ne pensate, il design di queste due periferiche a tema Starfield vi piace? Le acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dal 6 settembre 2023 per PC e Xbox Series X|S, e al lancio sarà incluso nel catalogo del Game Pass.