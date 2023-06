Final Fantasy 16: il nuovo trailer ci offre un assaggio della 'next-gen di PS5'

Sony PlayStation e Square Enix hanno pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy 16, che mira a offrire "un'immersione nella next-gen di PS5" mostrando come il gioco sfrutterà le potenzialità della console.

Tra i punti toccati dal video, non possono mancare i tempi di caricamento ridotti all'osso tramite l'SSD della console, che garantirà di "sfrecciare attraverso Valistha con caricamenti fulmini". Non mancherà inoltre il supporto al 3D audio, nonché al grilletti adattivi e il feedback aptico del Dualsense di PS5.

Final Fantasy 16 sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 in esclusiva per PS5, ma per avere un assaggio del gioco non dovrete attendere così a lungo. Su PlayStation Store è infatti disponibile una demo gratuita che permette di provare le prime ore di gioco e una fase avanzata, con la possibilità di trasferire i salvataggi nel gioco completo una volta che questo sarà disponibile.

Se invece al momento non potete giocare a questa versione di prova, ecco un filmato che mostra i primi 16 minuti di Final Fantasy 16.