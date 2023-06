Halo: Activision svilupperà dei giochi della serie? Il boss degli Xbox Studios non lo esclude

Intervistato da Axios, Matt Booty, il boss degli Xbox Game Studios, ha parlato dell'eventualità che gli studi di Activision Blizzard possano in futuro realizzare un gioco della serie Halo, sempre a patto che l'acquisizione da parte di Microsoft vada a buon fine.

Considerando il successo di Call of Duty e i numerosi studi e sviluppatori che lavorano a questo franchise, Activision ha di certo una grande competenza nel genere dello sparatutto e dunque non sarebbe poi un'ipotesi così improbabile.

Anche Booty non esclude questa possibilità, ma ha dichiarato che se mai accadrà, sarà per via di una collaborazione totalmente volontaria proposta da parte di 343 Industries e dei team della compagnia di Santa Monica, piuttosto che una decisione imposta dall'alto da Microsoft.

"Se qualcosa del genere dovesse accadere, dovrebbe provenire dagli studi", ha detto Booty. "E improbabile che imporremo una decisione simile dall'alto".

Nella stessa intervista, il boss degli Xbox Game Studios, ha ribadito nuovamente che l'obiettivo di Microsoft è quello di utilizzare un approccio a metà tra il centralizzare tutte le decisioni e il lasciare ai suoi team interni la possibilità di agire liberamente.

"Ottimizziamo per l'output creativo, che può avere alcuni pro e contro, certo, ma questo è l'obiettivo", ha aggiunto Booty.

Chiaramente prima di viaggiare con la fantasia, bisognerà attendere l'esito dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che potrebbe richiedere ancora molto tempo. Il colosso di Redmond sta facendo appello nel Regno Unito per sovvertire la decisione del CMA, mentre in USA deve vedersela con l'FTC che ha richiesto un'ingiunzione per bloccare temporaneamente l'acquisizione.

Ma, nel caso l'operazione andasse in porto, vi piacerebbe vedere un nuovo Halo, che sia un gioco principale o uno spin-off, realizzato da Activision?