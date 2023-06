Lies of P: i giocatori stanno già pensando di trasformarlo in Bloodborne

Alcuni modder vogliono trasformare Lies of P in Bloodborne, visto che Sony non accenna a voler riprendere il gioco in qualche modo. Sono infatti passati più di tremila giorni dal lancio di Bloodborne su PS4 e in tanti stanno ancora bramando una patch per PS5 e una versione PC, di cui si è parlato moltissimo ma che non si sono mai concretizzate.

Così alcuni modder hanno iniziato a lavorare sul nuovo e promettente soulslike, per inciso sulla demo, per aggiungerci un pizzico di Bloodborne. Hanno quindi prodotto la mod "Bloodborne Hunter Weapons & Armor in Lies of P", il cui titolo già da solo spiega tutto. Il modder Isatris ha modificato il protagonista, sostituendolo con il Cacciatore del titolo di FromSoftware, e ha aggiunto alcuni oggetti: l'Attire del Cacciatore, la Saw Cleaver e la Holy Blade di Ludwig.

Naturalmente, visto quanto Lies of P deve a Bloodborne in termini di gameplay e atmosfera, le aggiunte calzano assolutamente a pennello. Certo, non è la conversione PC che tanti bramano, ma è il meglio che si possa avere in questo momento, insieme al demake in stile PlayStation.

L'unico problema della mod è che per scaricarla bisogna iscriversi al Patreon del gruppo Garden of Eyes, scelta che taglierà la possibilità di giocarci a molte persone.