Xbox non ha più giochi in sviluppo per Xbox One, conferma Matt Booty

Non ci sono più giochi per Xbox One in sviluppo, almeno non negli Xbox Game Studios. A confermarlo è stato Matt Booty, il capo degli stessi, che ha confermato come Xbox sia attualmente concentrata a supportare Xbox Series X/S.

Stando a Booty, Microsoft ormai è sulla nona generazione e nessuno dei ventitré Xbox Game Studios, inclusi Turn 10 e Double Fine Productions, stanno lavorando a titoli che siano compatibili con Xbox One. Rimane attivo il supporto per titoli già disponibili, come Minecraft.

Booty ha comunque ribadito un fatto noto: i possessori di Xbox One possono accedere ai titoli di nuova generazione, Starfield compreso, tramite Xbox Cloud Gaming. In questo modo la piattaforma avrà ancora una forma di supporto, anche se non ci saranno più versioni native.

La notizia arriva dopo meno di una settimana dall'Xbox Showcase 2023, che ha mostrato un'ampia carrellata di nuovi titoli, nessuno dei quali uscirà su Xbox One. Nessuno ne dovrebbe essere stupito, visto che Phil Spencer aveva parlato di supporto prolungato di tre anni per Xbox One, anche durante la generazione di Xbox Series X/S.