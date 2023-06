PlayStation Plus Extra e Premium, i giochi PS5 e PS4 di giugno 2023

Sono stati annunciati ufficialmente da Sony i giochi PS5 e PS4 che gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium potranno scaricare senza costi aggiuntivi nel mese di giugno 2023, per la precisione a partire dal 20 giugno.

Dopo la ricca lista di titoli aggiunti al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a maggio 2023, il nuovo aggiornamento includerà innanzitutto Far Cry 6, ultimo capitolo della serie sparatutto di Ubisoft, e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, brillante picchiaduro a scorrimento di Tribute Games.

Avremo poi Rogue Legacy 2 per PS5 e PS4, nonché il classico Killzone Liberation per PSP, ma faranno parte della line-up di giugno anche Soulstice (PS5), Tacoma (PS4), Deus Ex: Mankind Divided (PS4), Killing Floor 2 (PS4) e la versione di prova completa di WWE 2K23 (PS4).

Ecco l'elenco completo dei giochi in arrivo questo mese:

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Versione di prova completa di WWE2K23 (PS4)

Far Cry 6 ci conduce sull'arcipelago fittizio di Yara, dominato con la forza e la violenza dal tiranno Anton Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito). Al comando di un giovane guerrigliero, Dani Rojas, avremo il compito di liberare l'isola, ma per farlo sarà necessario unificare tutte le forze ribelli sotto un'unica bandiera. Ci riusciremo?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è invece l'ultimo tie-in dedicato alle Tartarughe Ninja: un picchiaduro a scorrimento in stile retrò, sviluppato dagli esperti di Tribute Games (Scott Pilgrim Vs. The World: The Game), che strizza l'occhio ai classici Konami per consegnarci una formula rinnovata, colorata e divertentissima, specie in cooperativa.

Rogue Legacy 2 debutta direttamente nel catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, come appena annunciato, mentre Inscryption è un vero e proprio gioiellino indie creato dal genio visionario di Daniel Mullins.

Soulstice è l'ultimo action RPG firmato dal team italiano Reply Game Studios e ci catapulta in un mondo dark fantasy, alle prese con orde di pericolose creature da affrontare nei panni di una guerriera che condivide dentro di sé le anime di due sorelle, Briar e Lute. Tacoma è invece l'ultima, affascinante avventura dagli autori di Gone Home.

Deus Ex: Mankind Divided è, per il momento, l'ultimo capitolo della saga action RPG sviluppata da Eidos Montreal, ambientata in un mondo futuristico pieno di violenti contrasti fra persone normali e "augmented", mentre Killing Floor 2 è lo sparatutto a base di zombie targato Tripwire Interactive.