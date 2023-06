The Expanse: A Telltale Series, un video dietro le quinte parla di scelte e conseguenze

Telltale e Deck Nine hanno pubblicato un video dietro le quinte di The Expanse: A Telltale Series che parla delle importanza delle scelte dei giocatori e delle conseguenze che potrebbero comportare, in vista del lancio del primo episodio quest'estate.

Nel filmato gli sviluppatori spiegano che ogni decisione e azione dei giocatori si rivelerà importante per l'evoluzione della storia e il destino dei personaggi, con quelle prese nel primo episodio ad esempio che potrebbero avere delle conseguenze anche nell'ultimo.

"Tutti potrebbero morire, ad eccezione di una persona. Tutti potrebbero sopravvivere, ad eccezione di una persona", afferma Stephan Frost, il game director di Deck Nine.

"Penso che ti tormenterai per alcune di queste scelte", ha aggiunto il performance director Zack. "Vogliamo che agonizzi per alcune di queste scelte perché sono pensate per essere difficili. Voglia che il giocatore sieda lì... congelato. Voglio che metta giù il controller e dica, "non mi farai fare quella scelta". "

Vi ricordiamo che il primo episodio di The Expanse: A Telltale Series sarà disponibile a partire dal 27 luglio 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Per ingannare l'attesa vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato all'universo narrativo del gioco e l'intervista agli sviluppatori di Deck Nine e Cara Gee.