Absurd Ventures è la nuova compagnia di Dan Houser, uno dei fondatori di Rockstar Games

Dan Houser, uno dei fondatori di Rockstar Games, ha annunciato il nome del suo nuovo studio: Absurd Ventures, una media company che creerà nuove proprietà intellettuali per tutte le piattaforme e i formati.

"Absurd Ventures sta progettando mondi narrativi, creando personaggi e scrivendo storie per una vasta gamma di generi", si può leggere nel comunicato stampa ufficiale, che prosegue: "indipendentemente dal medium, pensati per live-action e animazione; videogiochi e altri contenuti interattivi; libri, graphic novel e podcast sceneggiati."

Dan Houser ha commentato l'annuncio affermando che Absurd Ventures è stata pensata per creare nuovi universi e per raccontare grandi storie, ovunque sia possibile.

Oltre a fondare Rockstar Games, Houser è stato il direttore creativo e lo sceneggiatore capo di serie quali Grand Theft Auto, Red Dead Redemption e Bully. Viene considerato uno dei personaggi più influenti dell'industria dei videogiochi, insieme al fratello Sam Houser. Vedremo presto a cosa lavoreranno. Immaginiamo che un personaggio di tale prestigio non faticherà a trovare progetti.