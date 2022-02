Bloodborne PSX: il demake a quota 100.000 download in meno di 24 ore

Bloodborne PSX, il demake amatoriale gratuito che reimmagina il soulslike di From Software in un gioco con comparto tecnico adatto alle caratteristica della prima PlayStation di Sony, ha superato i 100.000 download in meno di 24 ore dal lancio.

La conferma è arrivata da un tweet di Lilith Walther del progetto, in cui con stupore afferma che il demake di Bloodborne è stato scaricato da 108.000 persone in meno di un giorno.

Nel frattempo la Walther sta continuando il supporto post-lancio risolvendo bug ed errori vari tramite delle patch correttive, l'ultima pubblicata è la 1.03.1, a dimostrazione della grande passione dietro al progetto.

Se ancora non lo avete provato e siete curiosi, a questo link potrete scaricare gratuitamente Bloodborne PSX. Come accennato in precedenza si tratta di un demake amatoriale che include tutte le aree iniziali di Yharnam fino allo scontro con Padre Gascoigne e anche qualche bonus sbloccabile dopo aver completato l'avventura.

I giocatori inoltre potranno modificare l'effetto "CRT" (che potete vedere nel trailer qui sopra) e renderlo più pesante o leggero a seconda dei gusti, oppure disattivarlo del tutto. Ci teniamo a precisare che, se mai vi fosse venuto il dubbio, Bloodborne PSX è un gioco PC realizzato con Unreal Engine e dunque non funziona su PSX, neppure con un emulatore.