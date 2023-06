Lies of P, video confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S: dove gira meglio la demo?

Lies of P è protagonista di un nuovo video confronto, realizzato da ElAnalistaDeBigs sulla base della demo del soulslike targato Neowiz. Ebbene, il gioco gira meglio su PC, PS5 o Xbox Series X|S?

A quanto pare sulle console Sony e Microsoft le prestazioni sono identiche: in modalità qualità Lies of P gira a 2160p ricostruiti (1440p reali) e 30 fps, mentre in modalità prestazioni i 2160p sono ricostruiti da 1080p reali e si raggiungono i 60 fps. C'è inoltre una modalità qualità con alto frame rate che gira a 1440p e 40 fps.

Su Xbox Series S chiaramente si scende a qualche compromesso, con 1440p ricostruiti (972p reali) e 40 fps, mentre su PC tutto dipende dalla componentistica utilizzata ma il supporto della tecnologia DLSS rende le cose più semplici con il preset "prestazioni" su di una 4070 si arriva a 110 fps a 2160p e settaggi al massimo.

Come saprete, abbiamo provato la demo di Lies of P e siamo rimasti piacevolmente colpiti dal lavoro svolto finora dal team di sviluppo, che al netto di qualche dettaglio ancora da limare sta confezionando un'esperienza davvero interessante.

Per le conferme definitive, ad ogni modo, servirà ancora qualche settimana visto che Lies of P farà il proprio debutto nei negozi il prossimo 19 settembre.