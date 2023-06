Horses annunciato, è un'inquietante horror italiano con torture, schiavitù e abusi domestici

Lo studio di sviluppo italiano Santa Ragione ha annunciato un nuovo gioco: Horses. Previsto per il 2024 su PC, con altre piattaforme che potrebbero essere annunciate in seguito, si tratta di un horror davvero particolare, con scene di violenza fisica, di abusi psicologici, con immagini cruente (mutilazione, sangue), con raffigurazioni di schiavitù, torture, abusi domestici, aggressioni sessuali e abuso di sostanze stupefacenti. Almeno questo è ciò che ci dice l'avviso sui contenuti.

Scritto da Andrea Lucco Borlera, stiamo parlando di un'avventura cinematografica in prima persona ambientata in un allevamento di cavalli, in cui i cavalli sono degli esseri umani. Il nostro compito sarà quello di gestirli, seguendo le regole dettate dal fattore.

Vediamo le prime immagini di gioco:

"Quattordici giorni, un allevamento di cavalli, e alcune regole da seguire. Un horror enigmatico in bianco e nero che sfuma la linea tra realtà e immaginazione," così viene descritto Horses dal comunicato ufficiale, che non risponde a molte delle domande facili da porsi guardando le immagini e leggendo la trama.

Stando a quanto viene descritto, il gioco sarà pieno di interazioni che sfidano la ragione. Il giocatore vestirà i panni di un lavoratore stagionale e avrà la responsabilità di prendersi cura della fattoria e dei suoi animali. Il luogo di suo è pieno di misteri, che saranno svelati giorno dopo giorno, sempre che si decida di deviare da alcune delle regole del fattore. Riusciremo a sopravvivere all'estate o diventeremo un'altra delle vittime della fattoria?

Recentemente Santa Ragione ha annunciato anche un altro gioco: Mediterranea Inferno, di cui potete leggere il nostro provato.