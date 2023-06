Final Fantasy 16: la demo è arrivata, il gioco è vicino, diteci cosa ne pensate

Sono giorni densi di novità questi, con varie conferenze di grandi editori (a brevissimo tocca a Ubisoft e Capcom, ricordiamo) che presentano tanti giochi di peso. In mezzo a tutto questo si è fatto spazio però anche Final Fantasy 16, non certo una novità, ma sicuramente un peso massimo di giugno 2023. La parte più interessante degli ultimi annunci legati al gioco è sicuramente la demo per PS5, che siamo certi molti di avranno provato o staranno per provare in questa serata.

Per chi non conosce i dettagli, è importante sapere che la demo di Final Fantasy 16 è il prologo del gioco e ci permette di farci un'idea di quali sono le meccaniche e i personaggi più importanti della storia di Square Enix. Inoltre, una volta completata la prima parte della fase di prova, si sblocca anche una seconda sezione incentrata maggiormente sul combattimento che permette di assaggiare la versione completa del sistema di battaglia così da togliere qualsiasi dubbio sul tipo di prodotto che sarà pubblicato il 22 giugno su PlayStation 5.

In qualità di prologo (i dati di salvataggio possono essere usati con la versione completa, così non dovrete ripetere tale fase), la demo si concentra moltissimo sulla trama, quindi potete aspettarvi svariati minuti di filmati e dialoghi. Proprio la narrazione è di grandissimo impatto, con una serie di sequenze estremamente epiche e, come già sapevamo, molto più brutali del Final Fantasy medio.

Anche il gameplay non viene sacrificato in questa demo, visto che potremo provare le abilità base di Clive - il protagonista di Final Fantasy 16 - che è abile tanto con la spada quanto con la magia. I combattimenti sono a disposizione all'interno del lungo flashback dell'adolescenza del protagonista (che parte già adulto, ma ci riporta al passato in momenti chiave) e sono solo un antipasto della seconda parte della prova, ma sanno divertire.

Ovviamente queste sono le nostre prime impressioni sulla demo, ma siamo certi che tutti voi avrete le vostre idee. È innegabile che Final Fantasy 16, ancora più rispetto ai precedenti capitoli, vira pesantemente verso l'action e - pur vero che non è assolutamente comparabile per ritmi e complessità a un Devil May Cry 5 - chi preferisce sistemi di gioco più rilassati o direttamente a turni non potrà storcere il naso. In aiuto ai giocatori meno abili con il controller ci sono una serie di equipaggiamenti che automatizzano parte del combattimento: perfetto per chi vuole comunque giocare il gioco e preferisce godersi trama e atmosfera, senza troppo stress.

Diteci, quindi, cosa ne pensate della demo di Final Fantasy 16 per PS5? Parliamone.

