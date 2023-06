Final Fantasy 16, un video di gameplay con i primi sedici minuti della campagna

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi sedici minuti della campagna di Final Fantasy 16, quando mancano ormai pochi giorni al lancio del gioco, che sarà disponibile a partire dal 22 giugno in esclusiva su PS5.

Come da aspettative, le sequenze ci introducono prima all'immaginario di questo capitolo, con uno spettacolare scontro fra Eikon che lascia il posto alla concretezza di una spedizione in cui facciamo la conoscenza del protagonista dell'avventura, Clive Rosfield.

Neanche il tempo di respirare gli intrighi del consiglio e il regno di Valisthea viene attaccato da forze potenti e misteriose, capitanate da Shiva, l'Eikon che controlla il ghiaccio, e da un titano che procede schiacciando tutto ciò che trova lungo il cammino.

Non c'è dubbio: si tratta di una sequenza d'apertura di grandissimo impatto, capace di coinvolgere fin dalle prime battute e capultarci rapidamente nella storia di Final Fantasy 16, che dopo questa furiosa cavalcata ovviamente comincerà a respirare mantenendo un ritmo più cadenzato.

In attesa della recensione, come saprete abbiamo provato Final Fantasy 16 per alcune ore e qui trovate le nostre sensazioni.