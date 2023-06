Final Fantasy 16: PlatinumGames e il team di Kingom Hearts 4 hanno contribuito allo sviluppo

PlatinumGames e gli sviluppatori di Kingdom Hearts 4 hanno dato dato una mano al team capitanato da Naoki Yoshida a realizzare Final Fantasy 16.Questo interessante dettaglio è emerso durante l'evento di pre-lancio che si è svolto durante la notte.

Se non sapete di chi stiamo parlando, PlatinumGames sono gli autori di Bayonetta, NieR: Automata e Astral Chain, giusto per citare alcuni dei loro giochi. Insomma parliamo di veterani del genere degli action, genere a cui appartiene anche Final Fantasy 16. La partecipazione dello studio è stata confermata dal CEO Atsushi Inaba, che ha dichiarato:

"PlatinumGames ha avuto l'opportunità di sviluppare una parte di Final Fantasy 16. Non avevamo mai avuto modo di lavorare a un gioco in questa maniera, quindi quando siamo stati contatti per la prima volta siamo stati colti di sorpresa", ha detto Inaba.

"Ma il team di sviluppo, me compreso, era estremamente entusiasta di questa opportunità, dicendo cose come "è Final Fantasy, non avremo mai un'altra possibilità di lavorare a un gioco della serie". Quindi abbiamo accettato volentieri questa opportunità e l'abbiamo realizzata."

"Takahisa Taura, che ha lavorato con Square Enix in precedenza su Nier: Automata, ha guidato lo staff di sviluppo e il team dal lato di PlatinumGames. Ha potenziato lo sviluppo come leader del team e sono fiducioso che la parte che abbiamo gestito alla fine si sia rivelata di alta qualità".

Successivamente è arrivato anche un video messaggio da parte del co-director di Kingdom Hearts 4, Tai Yasue, che ha svelato che anche il suo team ha contribuito allo sviluppo di Final Fantasy 16.

"Sono felice di annunciare che il team di di Kingdom Hearts 4 ha avuto una parte nello sviluppo di Final Fantasy 16", ha detto Yasue. "Abbiamo unito le forze per le battaglie e cose del genere, ma se devo essere onesto quando ci è stata proposta l'idea iniziale siamo rimasti sorpresi È già difficile raggiungere una scala simile quando realizzi un action. Ed è stato ancora più folle sentire il loro piano di unire le forze con team di sviluppo, ognuno con metodi creativi differenti".

"Voglio dire, anche se viene da Naoki Yoshida, l'uomo che ha un asteroide che porta il suo nome, stavamo pensando di rifiutare educatamente. Ma quando abbiamo saputo di più sui piani per il gioco e la sua storia, l'intero team ha voluto che funzionasse ad ogni costo. Sebbene fosse un'impresa selvaggia, alla fine c'era qualcosa da guadagnare dallo sviluppo di Final Fantasy 16."

"Ora l'uscita di Final Fantasy 16 è proprio dietro l'angolo. In un certo senso, è stato sviluppato in mondo non convenzionale, ma in parte proprio per questo riteniamo che sia pensato per offrire un'esperienza eccezionale, quindi per favore provatelo".

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno in esclusiva per PS5 e da oggi potrete iniziare a giocarci grazie alla demo gratuita disponibile su PlayStation Store, che permette di trasferire i progressi fatti nel gioco completo.