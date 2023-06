Persona 3 Reload: niente protagonista femminile e le altre aggiunte di FES e Portable

Ieri "a sorpresa" è stato annunciato Persona 3 Reload, il reamake del terzo capitolo della storica serie di Atlus nata da una costola di Shin Megami Tensei. Come abbiamo visto nel primo trailer ufficiale, il gioco ovviamente proporrà un comparto grafico tirato a lucido e come confermato successivamente da il producer Ryota Niitsuma ci saranno anche "nuove scene ed eventi". Tuttavia non aspettatevi di poter impersonare una protagonista femminile o gli altri extra introdotti nelle riedizioni Persona 3 FES e Persona 3 Portable.

Stando alle parole del producer, il motivo di questa scelta è che Atlus punta di ricreare l'esperienza del Persona 3 originale, anche se forse i fan più maliziosi potrebbero vedere questa manovra come una scusa per pubblicare successivamente una riedizione del rifacimento con contenuti aggiuntivi, un po' come accaduto per Persona 5 e Persona 4.

"Per prima cosa vorrei menzionare che, poiché il concept alla base di Persona 3 Reload è quello di realizzare un remake di Persona 3, non abbiamo incluso i contenuti di FES e Portable", ha detto Niitsuma in un'intervista con IGN. "Volevamo davvero lavorare seriamente per ricreare l'esperienza di Persona 3".

"Quindi il concetto di base per ricreare la storia di Persona era che volevamo mantenere tutto della versione originale, ma aggiornarla ai giorni nostri", ha aggiunto il chief director Kazuhisa Wada. "Quindi allo stesso livello di Persona 5, fondamentalmente. Quindi abbiamo la grafica più recente, abbiamo aggiornato il sistema.. abbiamo le battute vocali sia in giapponese che in inglese. Abbiamo anche i testi in 13 lingue. Quindi dovreste essere in grado di vivere esperienze simili a quelle di Persona 5."

Persona 3 FES è una riedizione che ha aggiunto un epilogo chiamato "The Answer", espanso il sistema dei Social Link e aggiunto altri bonus, come la Hard Mode. Anche Persona 3 Portable ha apportato varie modifiche ai Social Link e i combattimenti, in particolare la possibilità di controllare l'intero party, ha aggiunto altri due livelli di difficoltà e una campagna alternativa con protagonista femminile.

In ogni caso, rispetto all'originale in Persona 3 Reload non mancheranno diverse novità, con Niitsuma che menziona "nuove linee di dialogo, nuove scene ed eventi, nuove musiche e tracce riarrangiate". Inoltre dal trailer apprendiamo che anche nel remake sarà possibile controllare l'intero party, cosa che come accennato in precedenza non era possibile nella prima versione del gioco.

Persona 3 Reload sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S (ancora non ci sono certezze per delle versioni PlayStation e Switch, per quanto probabili) durante l'inizio del 2024. Sarà disponibile al lancio sul catalogo di PC e Xbox Game Pass.