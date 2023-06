Fable: il trailer dell'Xbox Showcase era in-game e catturato da Xbox Series X

Durante l'Xbox Games Showcase 2023 abbiamo finalmente rivisto il nuovo Fable di Playground Games con un trailer divertente e accattivante. Poche ore dopo l'evento, Lukas Koelz, il lead lighting artist del gioco, ha svelato che quanto mostrato erano effettivamente delle sequenze in-game, registrate da Xbox Series X tra l'altro.

La conferma arriva da due post su Twitter dello sviluppatore di Playground Games, in cui afferma che le scene "erano completamente in-game" e che il tutto è stato catturato dalla versione Xbox Series X, laddove spesso in questi casi si usa quella PC, in quanto la migliore dal punto di vista grafico.

Chiaramente il video presentato ieri non offre grandi indicazioni sul gameplay vero e proprio di Fable, ma quantomeno ieri abbiamo rivisto in azione il gioco dopo diversi anni di silenzio radar.

Fable è attualmente in sviluppo per PC e Xbox Series X|S, con data di uscita ancora da annunciare. Se vi siete persi la presentazione di questo e gli altri giochi mostrati ieri sera, ecco il nostro recap con tutti gli annunci e i trailer dell'Xbox Games Showcase 2023 + Starfield Direct.