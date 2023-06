Future Games Show Summer Showcase 2023, tutti i giochi e gli annunci della conferenza di GamesRadar

Non avrà il pedigree della conferenze dell'E3 e nemmeno del Summer Game Fest, ma il Future Games Show è un appuntamento importante nell'estate dei videogiochi. Questo perché l'editore anglosassone è in grado di raccogliere nomi di prestigio, anche se forse non di primissimo piano. Andiamo quindi a riassumere tutti i giochi e le novità del Future Games Show Summer Showcase 2023 .

Tutti i giochi e le informazioni del Future Games Show Summer Showcase

Highwater apre lo show

Si comincia in modo molto ispirato, con una chitarra e una bella voce che introducono l'ultima fatica di Demagog Studio, Highwater, un gioco nel quale bisogna spostarsi in gommone per scoprire un mondo sommerso dall'acqua, dove i pochi sopravvissuti provano a sbancare il lunario. Oltre all'esplorazione si notano i combattimenti a turni in stile XCOM e uno stile grafico ispirato. Arriverà nell'estate del 2023 su PC e tutte le console.

Si passa alla prima World Premiere: Resistor, un gioco un interessante stile grafico che parla di corse mozzafiato, ma con un preponderante comparto narrativo dietro. Un RPG post apocalittico per PC, PS5 e Switch.

Dal post apocalittico ai dinosauri il passo è breve. Gli animali preistorici sono realizzati in maniera molto realistica e l'ambientazione sembra incredibile. il suo nome è Instinction.

Si passa a un gioco con mezzi spaziali, Star Trucker, nel quale sarete un camionista impegnato a spostare merci da un lato all'altro della galassia. Arriverà nel 2024.

Dallo spazio al fantasy, con un gioco di ruolo dark fantasy in arrivo a ottobre su PC e next-gen. Ci sono due mondi paralleli nel quale muoversi, ognuno coi suoi nemici, percorsi e pericoli. Graficamente notevole, con tanti effetti luce e nemici enormi. Lo stile di combattimento sembra quello di un soulslike. Il rifacimento di Lords of the Fallen arriverà il 13 ottobre 2023.

Altra world premiere, questa volta da parte del Team17. Un curioso gioco di ballo con pennuti vestiti in modo folle: Head Bangers Rhythm Royale arriverà nel 2023 su Pc e console.

Dopo la premiere dello scorso anno, The Last Faith torna a mostrarsi al Future Games Show Summer Showcase. Il gioco arriverà a ottobre, mentre una demo sarà pubblicata questa estate.

Storm in a Teacup presenta il loro nuovo gioco, un stealth action game in 3D con una forte componente narrativa. Il protagonista, inquadrato in terza persona, si muove in una città futuristica piena di nemici e ostacoli. Una sorta di Metal Gear Solid con un combattimento all'arma bianca quando le cose vanno male. Steel Seed arriverà su PC e console.

Si passa a un gioco isometrico dalla grafica molto colorata, con elementi di farming, ed esplorazione: Distant Bloom.

Si resta nel campo dei giochi colorati, ma stavolta con un hack'n slash cooperativo: Go Fight Fantastic!, in arrivo entro la fine del 2023 su Steam.

Nuova World Premiere: En Garde!, un divertente gioco d'azione con un pizzico di umorismo: lo abbiamo già provato, ecco quello che pensiamo del suo gameplay.

Nuovo gioco di camionisti, questa volta reali. Lo scopo sarà quello di creare il proprio business, gestire il motore del camion e gestire le rotte. Alaskan Road Truckers arriverà nel Q3 2023.

Si passa ad un gioco dallo stile davvero curioso, una sorta di Dishonored, ma con un pizzico di senso dell'umorismo. The Book of Walker Thief of Tales arriverà su PC e console il 22 giugno.

Il prossimo è un gioco narrativo nel quale bisogna affrontare enigmi, orrore e sospetti, oltre che mostri. Deceit2 arriverà su PC, PlayStation e Xbox.

Paradox presenta Life by You, un'interessante concorrente di The Sims. In altre parole si crea il proprio avatar e poi si gestisce la sua vita all'interno di un quartiere vibrante e ricco di altre persone con le quali interagire. L'early access partirà il 12 settembre 2023.

Life by You

Un tuffo, ora, nella realtà virtuale con C-Smash VRS, un classico per Dreamcast reimmaginato per PSVR2. Si tratta di una sorta di padel in VR, con elementi sociali e tanto altro. Arriverà il 23 giugno.

Si passa ad un horror VR, con atmosfere lugubri, mani insanguinate e scarafaggi. Madison VR arriverà su PC e PS5. Il gioco successivo è VRSkater, un prodotto abbastanza autoesplicativo. Non solo dovrete fare evoluzioni con la vostra tavola nella realtà virtuale, ma potrete anche personalizzarla con ruote e decalcomanie. Il gioco arriverà nel 2023.

Firewall Ultra è uno sparatutto in arrivo in esclusiva su PS VR2. Si tratta di uno shooter tattico online che prende spunto da CS:GO e R6S. Il gioco arriverà nel 2023 più avanti.

L'ultimo gioco VR è una World Premiere: Wallace & Gromit VR Adventure arriveranno su Meta Quest nel 2023 con una nuova avventura.

Usciti dal segmento VR si passa a Daelic, con un gioco basato sulla serie Deponia. Surviving Deponia chiederà si costruire la propria base, sopravvivere e fare quelle cose lì, ma nel celebre universo di Deponia.

Il gioco successivo chiede di sopravvivere in un mondo post apocalittico nel quale l'acqua scarseggia. Si tratta di un gestionale con anche un comparto multiplayer online Homeseek arriva il 20 luglio su PC.

Tempo di World Premiere: animali antropomorfi, musica d'atmosfera, e stile piuttosto particolare per una action in 2D nel quale si spara, si guida una moto e si cerca di sopravvivere in un mondo post apocalittico. Un motorvania in arrivo ovunque nel 2023. Laika Aged through Blood sarà disponibile in demo dal 19 giugno.

Space Gears è uno strategico ambientato nel futuro nel quale bisogna collezionare risorse, terraformare e creare unità con le quali domare gli avversari. Il gioco sarà disponibile in beta a partire da oggi su PC.

Nuovo video per Layers of Fear, il reboot/remake del celebre gioco horror. Grafica migliorata, gameplay perfezionato e lo stesso orrore di sempre. Il gioco sarà disponibile dal 15 giugno. Deboli di cuore avvisati.

Enchanted Portals

Enchanted Portals è un cartoon shooter piuttosto particolare, con uno stile che ricorda molto Cuphead, anche nel gameplay.

È il momento per un gioco di carte con un forte taglio narrativo: Shattered Heaven. Poi ci si sposta su Moving Out 2, il divertente "gioco di traslochi" in arrivo presto praticamente ovunque.

Dopo una carrellata di giochi più o meno piccoli si passa a un gioco 16 contro 16 nel quale si combatte in un particolare universo con armi bianche, veicoli e dinosauri. Avete letto bene. Si tratta di Warhaven.

SteamWorld Build è, invece, un gestionale nel quale occorre costruire e gestire una città in un universo steampunk, colorato e affascinante, anche se un po' oscuro. Anche questo arriva su PC e console entro la fine dell'anno.

Daymare 1994: Sandcaste

Invader Studios porta il suo Daymare: 1994 Sandcastle al Future Games Show Summer Showcase. Arriverà su PC e next gen nel corso dell'anno.

Altro citybuilder in arrivo, anche questa volta ambientato in un universo SteamPunk ricco di industrie, fiamme e pericoli. New Cycle arriva su PC.

Tempo di World Premiere, questa volta ricca di animali colorati che si muovono in un curioso ambiente che mescola le due con le tre dimensioni in un mix molto particolare. Ruff and the Riverside è un action platform in arrivo su PC e Nintendo Switch in inverno.

Il prossimo segmento mostra cosa si può fare con l'Unreal Engine 5: nonostante siano delle tech demo, quello che viene mostrato è davvero notevole, sia per varietà che per quantità di dettagli.

Dopodiché si passa ad un'altra World Premiere, ricca di funghi, pixel art e musica che salva il mondo. Fretless arriverà nel 2024.

È tempo di dinosauri, questa volta da catturare e allevare il PaleoPines. Poi si prosegue con un dungeon crawling in pixel art cooperativo piuttosto interessante, HammerWatch.

Altro video minestrone di tante esperienze diverse in arrivo nei prossimi mesi e poi si passa a Station to Station, un gioco appena mostrato al Wholesome.

Si passa ad un action adventure in 3D con giganteschi essere che camminano per le foreste, elementi survival e persino la possibilità di costruire una casa semovente su galline Reka arriverà nel 2024 su PC.

Company of Heroes 3 si mostra al Future Games Show Summer Showcase per presentare la versione console. Il gioco è disponibile anche su Xbox e Console.

Si passa poi a Stray Gods, un'avventura narrativa dallo stile grafico molto particolare in arrivo su PC, Xbox, PlayStation e Switch ad agosto.

Altra World Premiere, un'avventura in prima persona con elementi puzzle e un'atmosfera piuttosto inquietante. In un mondo disabitato il giocatore deve esplorare case, luna park e foreste alla ricerca di quello che è successo. Il gioco si chiama Reveil.

Si passa ad un driving survive molto atteso: Pacific Drive. Gli sviluppatori spiegano come è nata l'idea del gioco e le difficoltà che hanno avuto nel realizzarlo. Si scoprono alcune meccaniche di potenziamento della station wagon, come si fa a fare il rifornimento e cose di questo genere. Il gioco arriverà su PC e PlayStation 5.

Si passa ad un metroidvania in 2D, Cookie Cutter. L'azione di gioco sembra notevole, così come le animazioni e il design dei nemici. Un gioco sicuramente da tenere d'occhio.

Il prossimo è un "classico top down GTA game", ovviamente con una grafica potenziata. Gli ingredienti sembrano quelli del primo capitolo della serie, ovviamente con qualche decina di anni di meno. The Pricint arriverà su PC, PS e Xbox.

L'ultimo gioco della serata è un altro horror dalla grafica apparentemente notevole. Luto è già disponibile in demo su PC.

The Spirit of Samurai

Ultimo gioco prima del classico one more thing: parliamo di un action in due dimensioni piuttosto violento e dalla grafica notevole: The Spirit of Samurai.

Con questo lo show è finito: cosa vi è piaciuto di più?