Station to Station è un interessante gioco ferroviario in voxel: la demo è disponibile ora su Steam

Al Wholesome Games Direct abbiamo avuto modo di vedere una lunga lista di giochi indie. Tra i più interessanti vi è ad esempio Station to Station. In questo momento è già disponibile una demo su Steam. Il gioco completo arriverà nel 2023. Qui sotto potete vedere il trailer di annuncio.

Tramite la pagina Steam di Station to Station possiamo leggere che si tratta di un gioco pensato per essere rilassante e minimalista. Lo scopo è creare una serie di collegamenti ferroviari. Inizialmente il mondo di gioco sarà piccolo: avremo di fronte a noi solo poche strutture rurali. L'ambiente però crescerà man mano che creiamo collegamenti e diventerà sempre più pieno di vita e colori.

Station to Station proporrà anche una serie di sfide opzionali per chi preferisce doversi impegnare un po' di più. Ci saranno poi meccaniche di gioco uniche per ogni bioma. Sarà quindi adatto a tutti i tipi di giocatori, sia coloro che vogliono solo rilassarsi sia coloro che desiderano un po' di sfida.