Kibu mostrato al Wholesome Direct, dai creatori di Omno

In occasione del Wholesome Direct è stato presentato Kibu, il nuovo titolo dagli autori di Omno. Si tratta di un gioco d'avventura in cui il giocatore veste i panni di un monaco solitario, che deve costruire un tempio, preparare del tea ed andare nella foresta in cerca di antichi spiriti. Vediamo il trailer:

Il mondo di Kibu è pieno di segreti tramite cui il giocatore può scoprire la storia del mondo in cui sta vivendo. Alcuni avversari andranno anche combattuti, ma in generale dovrebbe essere un'esperienza rilassante ed evocativa.

Se vi interessa, Kibu ha una pagina Steam, da cui potete aggiungerlo alla vostra Lista dei Desideri. Sempre su Steam troverete tutti gli altri giochi presentati al Wholesome Direct, evento dedicato ai giochi inclusivi e dai temi sani.